Астрологічний прогноз на 21 серпня

Джерело / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день сприятливий для будь-яких професійних починань — Місяць створить для їх реалізації чудові умови.

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Символ дня: Джерело.

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Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливий колір дня: жовтий, шафрановий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: бурштин , сардонікс, уваровіт.

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За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня і переважно зачіпають органи підребер’я, пройдуть досить швидко й легко; самопочуття може нормалізуватися навіть у тих, чия недуга вважається невиліковною.

Харчування протягом дня: не можна голодувати, дотримуватися посту та влаштовувати розвантажувальні дні — очікуваної користі вони не принесуть.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися — вона може спричинити погіршення самопочуття.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна пересаджувати рослини — як садові, так і кімнатні. Овочі та фрукти, зібрані цього дня, бажано одразу ж спожити — довго вони не зберігатимуться.

Магія та містика дня: можна читати заклинання, спрямовані на привернення удачі у фінансах та торгівлі.

Денні сни: сни цієї ночі рідко збуваються, але в них можна побачити своїх рідних, які вже пішли з життя — важливо прислухатися до того, що вони будуть говорити.

Табу дня: не бажано вирушати в подорожі — там на нас можуть чекати неприємності.

Цитата дня: «Щасливий той, у кого є сім’я, де він може поскаржитися на свою сім’ю» (Жюль Ренар).

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