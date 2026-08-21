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Астрологический прогноз на 21 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний профессионального свойства — Луна создаст для их осуществления прекрасные условия.
Символ дня: источник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, янтарный, медовый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, которые преимущественно коснутся органов подреберья, пройдут довольно быстро и легко, самочувствие может нормализоваться даже у тех, чей недуг считается неизлечимым.
Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни — ожидаемой пользы они не принесут.
Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться — она может стать причиной ухудшения самочувствия.
Дачные работы дня: можно пересаживать растения — как садовые, так и домашние. Овощи и фрукты, собранные в этот день, желательно сразу же употребить в пищу — долго храниться они не будут.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в финансах и торговле.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них можно увидеть своих родных, которые уже ушли из жизни — важно прислушаться к тому, что они будут говорить.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки — в них нас могут ждать неприятности.
Цитата дня: «Счастлив тот, у кого есть семья, где он может пожаловаться на свою семью» (Жюль Ренар).
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