В Симферополе раздалось более 15 взрывов: дроны летели в сторону Таврической ТЭС

Крым

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В ночь на 21 августа во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. В Симферополе и Симферопольском районе были слышны многочисленные взрывы и стрельба.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

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По словам очевидцев, над Симферопольским районом пролетали беспилотники, которые российские военные пытались сбивать. В Симферополе работали мобильные огневые группы.

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Впоследствии местные жители сообщили о новой серии взрывов. По их подсчетам, только в течение примерно 20 минут в Симферополе раздалось более 15 взрывов.

Особенно громко было в районе Таврической ТЭС . Очевидцы видели там яркие вспышки. Также сообщалось о пролете реактивных дронов над Симферополем в направлении теплоэлектростанции.

Пока достоверной информации о возможных попаданиях и последствиях атаки нет. Официального подтверждения поражения Таврической ТЭС к моменту публикации также не было.

Напомним, что ВСУ поразили базу российских ударных дронов и станции управления в Крыму.

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