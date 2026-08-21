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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Симферополе раздалось более 15 взрывов: дроны летели в сторону Таврической ТЭС

В временно оккупированном Симферополе и Симферопольском районе ночью прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о пролете реактивных дронов в направлении Таврической ТЭС и активной работе российской ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым

В ночь на 21 августа во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. В Симферополе и Симферопольском районе были слышны многочисленные взрывы и стрельба.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, над Симферопольским районом пролетали беспилотники, которые российские военные пытались сбивать. В Симферополе работали мобильные огневые группы.

Впоследствии местные жители сообщили о новой серии взрывов. По их подсчетам, только в течение примерно 20 минут в Симферополе раздалось более 15 взрывов.

Особенно громко было в районе Таврической ТЭС . Очевидцы видели там яркие вспышки. Также сообщалось о пролете реактивных дронов над Симферополем в направлении теплоэлектростанции.

Пока достоверной информации о возможных попаданиях и последствиях атаки нет. Официального подтверждения поражения Таврической ТЭС к моменту публикации также не было.

Напомним, что ВСУ поразили базу российских ударных дронов и станции управления в Крыму.

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