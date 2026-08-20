"Мы могли быть в Крыму": командир "Ахиллеса" рассказал, что помешало Украине зайти на полуостров

Крым / © Pixabay

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Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем Ахиллес, Герой Украины Юрий Федоренко заявил, что Украина могла быть в Крыму, если бы стратегические партнеры вовремя поставляли вооружение.

Об этом Федоренко сказал в видеоинтервью Михаилу Присяжнюку .

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«Мы могли быть в Крыму. Что вышло? Комплект войск был, и наши стратегические партнеры, в том числе США, ставят поставки на стоп. Они нам не отказывают, они не говорят, что мы не дадим оружие. Они просто тянут, тянут, тянут, тянут время. Тянули долго, восемь месяцев. За восемь месяцев может вкопаться даже ленивый и выстроить линию обороны. Россияне знали, какую технику мы ждем, какое вооружение, какие боеприпасы, в каком количестве. Они уже знали, на какие военные формирования разведка успела сработать. И когда пришел комплект техники к нам, противник был готов ко встрече», — сказал Федоренко.

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Он также добавил, что партнеры ожидали от украинских войск результата после получения техники: "И в этот момент партнеры сказали: "Вперед! Вы выполняете обязательство, которое взяли на себя. Вы технику получили, теперь покажите результат". Этого результата не получилось, к сожалению».

Напомним, что во время украинского контрнаступления 2023 года российские войска подготовили на южном направлении минные поля, противотанковые рвы и бетонные укрепления. Украинские силы прорвали отдельные российские линии, однако дальше ожидали более тяжелые оборонительные рубежи.

В августе Валерий Залужный также заявил, что Украина еще в 2023 году разработала план дистанционной изоляции Крыма , но западные партнеры не верили в его реализацию.

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