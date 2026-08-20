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Украинец заложил взрывчатку под авто оружейника и сбежал в Польшу: как его обнаружили
В Польше арестовали украинца, пытавшегося взорвать чиновника оборонпрома.
В Варшаве задержали 63-летнего гражданина Украины, бежавшего в Польшу после покушения на убийство представителя украинской оружейной промышленности в Ирпене.
Об этом сообщают RMF24 и Wiadomosci WP.
По словам польских правоохранителей, подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство под авто сотрудника украинской оборонной промышленности в Ирпене на Киевщине. О ком идет речь, поляки не уточняют.
Взрывчатку планировали привести в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Однако устройство не сработало из-за технической неисправности.
После неудачного покушения Сергей П. бежал в Польшу. Правоохранители установили его местонахождение и задержали в Варшаве. Провести операцию удалось благодаря сотрудничеству польских стражей порядка с партнерскими службами Украины.
На следующий день после ареста мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчину задержали на три месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что российский киллер в Варшаве должен был ликвидировать известного украинского артиста.