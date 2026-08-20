Украинец заложил взрывчатку под авто оружейника и сбежал в Польшу: как его обнаружили

В Варшаве задержали украинца, пытавшегося взорвать топ-чиновника оборонки в Ирпене

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В Варшаве задержали 63-летнего гражданина Украины, бежавшего в Польшу после покушения на убийство представителя украинской оружейной промышленности в Ирпене.

Об этом сообщают RMF24 и Wiadomosci WP.

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По словам польских правоохранителей, подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство под авто сотрудника украинской оборонной промышленности в Ирпене на Киевщине. О ком идет речь, поляки не уточняют.

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Взрывчатку планировали привести в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Однако устройство не сработало из-за технической неисправности.

После неудачного покушения Сергей П. бежал в Польшу. Правоохранители установили его местонахождение и задержали в Варшаве. Провести операцию удалось благодаря сотрудничеству польских стражей порядка с партнерскими службами Украины.

На следующий день после ареста мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчину задержали на три месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что российский киллер в Варшаве должен был ликвидировать известного украинского артиста.

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