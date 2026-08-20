Медведь вытащил женщину из палатки и убил на глазах у жениха: подробности жуткой трагедии

Палатка / © unsplash.com

Реклама

Романтическая поездка в горный лагерь в Алтайских горах в России закончилась смертельным нападением хищника прямо среди ночи. 29-летняя Снежана Королева погибла от лап медведя только через сутки после того, как ее партнер сделал ей предложение.

Об этом сообщает Metro.

Реклама

Медведь напал на девушку в России — что известно

Инцидент произошел около часа ночи в Алтайских горах. Медведь разорвал палатку, в которой находилась пара, вытащил женщину и перенес ее через реку Бия. Очевидцы пытались отвлечь животные, однако прибывшие на место силовики и егеря не стали стрелять на поражение.

Реклама

«Они стреляли [в воздух], но оно не было испугано», — рассказала свидетельница происшествия Алина.

По ее словам, хищник начал хоронить тело погибшей в лесу. Она добавила, что отдыхающие знали о присутствии животных в этой местности, но все равно установили палатку у воды.

«Оно не хотело ее отдавать и… перетащило ее через реку», — отметила свидетельница.

Алина также подчеркнула возмущение собравшихся из-за действий правоохранителей, отказавшихся открывать огонь по хищнику из-за нормативных ограничений.

Реклама

«Больше всего людей возмутило то, что, несмотря на возможность убить медведя-людоеда, полицейские в форме стреляли в воздух, ссылаясь на запрет стрельбы по цели в населенном пункте. Какой в этом смысл? — заметила свидетельница.

Она добавила, что жених погибшей находится в глубоком шоке.

«Ее парень в шоке, он только что сделал ей предложение. Это ужасно», — сообщила Алина.

Королева погибла во время отдыха в Алтайских горах со своим парнем / © East2WeatNews

Предыдущий инцидент на базе отдыха

Выяснилось, что накануне тот же медведь уже появлялся вблизи людей на территории кемпинга «Исток». Одна из отдыхающих рассказала об опасной встрече.

Реклама

«Мы столкнулись с этим лицом к лицу», — сказала она.

По словам свидетеля, ситуация была критической, ведь ее сестра от испуга упала и заползла в хижину. Спасти людей удалось только благодаря водителю, который случайно проезжал мимо и отпугал зверя.

«Ее спас мужчина, случайно проезжавший мимо. Какой герой. Он посветил фарами на медведя, и тот перебежал дорогу. Он даже помял крыло своей машины, ударившись о него», — поделилась она.

Меры предосторожности и причины агрессии хищников

После смертельного нападения в поселке объявили 10-дневный режим тревоги и запретили ставить палатки, а сам медведь остается на свободе. В местном обществе охотников объяснили, что приступов увеличилось из-за роста количества хищников и нехватки пищи. В частности, популяция медведей увеличилась из-за сокращения сезона охоты до 30 дней.

В организации подчеркнули, что из-за дефицита пищи животные выходят в человеческие поселения.

«Охотники просто не могут успевать за своими лицензиями. Охота мало, медведи размножаются, а корма мало — орехов мало — поэтому они просто выходят охотиться на людей, когда те голодны», — пояснил представитель.

Прокуратура Республики Алтай продолжает официальное расследование обстоятельств гибели Снежаны Королевой.

Напомним, морская прогулка возле Шпицбергена закончилась для одного из пассажиров немалым штрафом. Мужчина решил привлечь внимание белого медведя, нарушив тем самым строгие законы Норвегии об охране природы.

Новости партнеров

Новости партнеров