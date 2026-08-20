Польша хотела отдать Украине изношенные МиГ-29: что известно об их состоянии

Польские МиГ-29 / © Википедия

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В Министерстве обороны Польши признали, что дальнейшая эксплуатация последних истребителей МиГ-29 может представлять риск для их пилотов. Именно эти самолеты Варшава ранее рассматривала для передачи Украине в обмен на доступ к украинским дроновым технологиям.

Об этом пишет издание Defense Express.

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Речь идет о 14 истребителях МиГ-29, дальнейшую судьбу которых польские власти пока окончательно не определили. Среди вариантов рассматривалась передача Украине или продажа Болгарии.

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Вопрос о состоянии самолетов возник после предложения переоборудовать их в беспилотники. В ответ польское Минобороны объяснило, что содержать эти истребители в дальнейшем экономически невыгодно из-за их возраста, изменения стандартов эксплуатации и отсутствия источников запасных частей.

«Из-за постоянного развития целевых операционных стандартов и отсутствия источника запасных частей содержания этого типа самолетов в Вооруженных силах Польши экономически невыгодно и также может влиять на безопасность их непосредственных пользователей», — говорится в ответе ведомства.

Как отмечает Defense Express, таким образом фактически подтверждаются предварительные неофициальные оценки неудовлетворительного технического состояния самолетов. МиГ-29 имеет около 40 лет и находится близко к предельным срокам эксплуатации.

Что это значит для Украины

Ранее Польша рассматривала передачу этих самолетов Украине не в качестве безвозмездной помощи, а в рамках договоренности, по которой Варшава хотела бы получить украинские технологии в сфере беспилотников.

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Однако в случае передачи истребителей Украине их пришлось бы сначала восстанавливать в боеспособное состояние, если это вообще возможно. Другой вариант – использовать самолеты в качестве источника запчастей для других МиГ-29.

Интерес к польским истребителям также якобы проявляла Болгария, которая ожидает новых F-16 Block 70. В то же время уже полученные Софией восемь таких самолетов еще не введены в эксплуатацию — это должно произойти в 2027 году.

Defense Express предполагает, что из-за состояния польских МиГ-29 Варшаве в конце концов может быть сложно найти для них покупателя или получателя, а в крайнем случае Минобороны Польше придется тратиться на их утилизацию.

Польские истребители МиГ-29 для Украины: последние новости

В начале июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Украина не передала Варшаве "обещанные" технологии производства БПЛА в обмен на истребители МиГ-29, которые польская сторона была готова передать Киеву.

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Впоследствии стало известно, что одна из стран НАТО также обратилась в Польшу с запросом на эти самолеты. В то же время в Варшаве тогда заявляли, что приоритетом остается передача истребителей Украине.

В польском Минобороны также отмечали, что окончательное решение зависит от украинской стороны, а предложение Варшавы по МиГ-29 остается в силе.

При этом Польша предупреждала, если Киев "в ближайшее время не согласится на предложенный вариант", истребители могут продать Болгарию.

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