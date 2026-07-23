Польша получила неожиданный запрос от страны НАТО о готовящихся для Украины МиГ-29

МиГ-29 / © Википедия

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Одна из стран НАТО обратилась с запросом в Польшу о истребителях МиГ-29, которые Варшава готовится передать Украине.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью Radio ZET.

По его словам, несмотря на обращение союзника по Альянсу, польская сторона не меняет своих планов, а приоритетом остается передача самолетов Украине.

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В то же время Залевский не стал отвечать на вопросы журналиста, речь идет о Болгарии.

Как сообщает Милитарный, только две страны НАТО продолжают эксплуатировать истребители МиГ-29 — Польша и Болгария.

Издание отмечает, что Болгария постепенно выводит из строя советские самолеты, заменяя их современными истребителями F-16V. В настоящее время страна получила только первую партию новых самолетов, в то время как поставки второй ожидаются к 2027 году.

Поэтому София пока не готова передать свои МиГ-29 Украине, поскольку опасается потери боеспособности собственных Воздушных сил.

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По имеющейся информации, у Болгарии 16 истребителей МиГ-29, однако в летном состоянии остаются только шесть.

Кроме того, из-за санкций Европейского Союза против России страна больше не может закупать российские запчасти для обслуживания этих самолетов.

«Поэтому для поддержания летной пригодности существующего парка необходимо найти альтернативный источник комплектующих, которым могут стать польские истребители», — отметили в Милитарном.

Ранее сообщалось, что из-за разногласий в вопросах стоимости ремонта и модернизации истребителей МиГ-29 Польша рассматривает альтернативный вариант их передачи Болгарии.

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Мы ранее информировали, что польское правительство подтвердило готовность присоединиться к обновлению украинских истребителей, однако ключевым требованием остается финансирование проекта со стороны Киева или международной коалиции партнеров.

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