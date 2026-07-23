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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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2138
Время на прочтение
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Все говорят "Киевская Русь", но так её не называли: филолог удивила всех настоящим названием и заткнула рот россиянам

Современники того древнего государства никогда не употребляли словосочетание «Киевская Русь», ведь этот термин появился только в XIX веке.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Киев

Киев / © УНИАН

Словосочетание «Киевская Русь» никогда не встречалось в средневековых источниках, ведь современники называли свое государство совсем иначе.

Об истории возникновения этого термина и попытках России присвоить украинское наследие рассказала филолог Алина Острожская.

По словам лингвиста, в памятниках XI–XIII веков использовались исключительно названия «Русь» или «русская земля». Сама же форма «Киевская Русь» появилась гораздо позже.

«Термин «Киевская Русь» утвердился в историографии в XIX веке как научный термин. Он помогал историкам отличать средневековую Русь с центром в Киеве от более поздних государств и земель, которые также использовали название «Русь», — пояснила Алина Острожская.

Впоследствии российская имперская пропаганда адаптировала это научное понятие под собственную концепцию, пытаясь сделать древнее Киевское государство первым этапом истории России. На эту манипуляцию в своё время указывал ещё Михаил Грушевский, подчеркивая, что историю Руси нельзя автоматически превращать в начало российского государства.

Филолог напоминает, что до XVI века соседняя страна носила официальное название Великое княжество Московское, которое позже стало Московским царством. Переименование в Российскую империю произошло лишь в 1721 году при Петре I, который стремился присвоить наследие древней Руси.

«Поэтому важно не путать понятия «русский», то есть связанный с Русью, и «российский», то есть связанный с современной Россией. Это разные исторические понятия», — подчеркнула Острожская.

Отметим, что в повседневном общении следует избегать слов «переписка» и «переписываться», поскольку они являются кальками с русского языка и не соответствуют литературной норме, а вместо них правильно употреблять «переписка» и «переписываться» (или «обмениваться сообщениями»), что сделает речь более чистой и естественной.

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Дата публикации
Количество просмотров
2138
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