Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют объяснять сложное простыми словами

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Но ее наличие еще не гарантирует того, что мы сможем ею воспользоваться — часто факты и данные излагаются в источниках чересчур сложно, витиевато и запутанно — разобраться в них дано не всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют объяснять сложное простыми словами.

Телец

Тельцы обладают терпением, которому позавидуют даже ангелы: в любом разговоре они могут подробно и спокойно, но при этом очень просто и доходчиво, не используя замысловатых слов и профессиональных терминов, объяснить непонятные вещи так, что «в материале» оказываются все.

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Близнецы

Близнецы сами не любят сложных вещей, которые не очень хорошо понимают. Поэтому, узнав какую-то не до конца внятную им самим информацию, они тратят некоторое время на то, чтобы досконально в нем разобраться, а затем с поражающих собеседников легкостью объясняют ее.

Дева

Девы известны аналитическим складом ума, благодаря ему они — хоть, возможно, и не без труда — изучают все факты, которые становятся им известными, раскладывают все по полочкам и делают выводы — неудивительно, что в результате они излагают сложную теорию так, как будто бы это — таблица умножения.

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