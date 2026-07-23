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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2210
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, дроны снова охотятся на склады Wildberries: главные новости ночи 23 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дрон Февраль

Дрон Февраль / © скриншот с видео

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 июля 2026 года:

  • Россию атаковали дроны: в Воронеже могли поразить важный логистический центр Wildberries Читать далее –>

  • Украина парализует главный порт России: Москва пошла на экстренные ограничения Читать далее –>

  • «Все могут ошибаться»: Портников обратился к поклонникам и критикам Драпатого Читать далее –>

  • В двух крупных областных центрах после полуночи прогремели взрывы Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2210
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