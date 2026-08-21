Астрологиня назвавла знаки зодіака, у яких неможливо розслабитися

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Але наше житло — це, насамперед, місце, де ми почуваємося в безпеці, а отже, можемо відпочити й набратися сил, але досягти цього можна не скрізь.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, у будинках яких неможливо розслабитися.

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Діва

Діви, у будинках яких панує ідеальний порядок і стерильна чистота, і самі далеко не завжди можуть відпочити та розслабитися в такій — музейно-лікарняній — обстановці, а про оточуючих вже й говорити не доводиться. І навіть якщо у когось із гостей це теоретично могло б вийти, господарі не дадуть їм цього зробити, постійно нагадуючи про те, що рухатися треба вкрай обережно.

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Стрілець

Стрільці не вважають за потрібне витрачати час на прибирання, коли у світі стільки цікавих і важливих справ — наприклад, подорожі, які приваблюють їх можливістю відкрити нові — як фізичні, так і моральні — горизонти. Саме там представники цього знака, як правило, і відпочивають — у власному домі, серед гір речей, навалених тут і там, розслабитися їм не вдається.

Телець

Тельці важко розлучаються з речами, навіть якщо ті вже давно не використовуються — наприклад, не працюють або вийшли з моди. Більше того, вони постійно поповнюють свою «колекцію» непотрібних предметів, приносячи додому все нові й нові «експонати». Не дивно, що гості почуваються в таких умовах, м’яко кажучи, некомфортно, і лише самі господарі щиро не розуміють, чому так відбувається.

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