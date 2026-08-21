Чи можна коту стрибати на кухонну стільницю / © Credits

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Для кота кухонна стільниця — майже ідеальний оглядовий майданчик. Звідси можна контролювати все, що відбувається навколо, спостерігати за господарями та просто почуватися у безпеці. Тож якщо пухнастик щоразу стрибає на стільницю, щойно ви його знімаєте, він навряд чи робить це вам на зло, про це розповіло видання Good Housekeeping.

За словами ветеринара Гарі Ріхтера, любов до високих місць закладена у котячій природі. У дикій природі висота допомагає тварині одночасно стежити за територією та почуватися захищеною. Саме тому коти так охоче забираються на шафи, холодильники, полиці та високі кігтеточки.

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Котам потрібна висота

Для домашніх котів можливість лазити та спостерігати за світом зверху — важлива частина комфортного середовища. Вона забезпечує стимуляцію, допомагає реалізовувати природні інстинкти та дає відчуття безпеки.

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Проте кухонна стільниця для цього не найкращий варіант. Тут на тварину можуть чекати гарячі поверхні, гострі предмети, небезпечні продукти чи залишки їжі, якими кіт вирішить без дозволу пригоститися. Тобто проблема не у самій висоті, а конкретному місці.

Головне питання — гігієна

Котяча шерсть на стільниці — далеко не найбільша проблема. Значно важливіше те, що кіт ходить лапами по підлозі та лотку, а потім переносить на кухонну поверхню різні мікроорганізми та забруднення.

Варто ставитися до кухонної стільниці як до поверхні, яка безпосередньо контактує з їжею. На лапах тварини потенційно можуть опинитися бактерії, зокрема сальмонела та кампілобактер, паразити та інші забруднення. Особливо уважними варто бути сім’ям, де є маленькі діти, літні люди, вагітні, люди з ослабленим імунітетом або ті, хто проходить лікування, яке впливає на імунну систему.

Якщо кіт регулярно стрибає на кухонну поверхню, її рекомендують очищати та дезінфікувати перед приготуванням їжі, а не обмежуватися прибиранням після нього.

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Як відучити кота від стільниці

Карати пухнастика за стрибки — не найкраща стратегія, бо це може викликати стрес і не вирішити головної проблеми: коту просто потрібне високе місце. Натомість варто створити привабливу альтернативу, наприклад, високу кігтеточку, настінні полиці чи лежанку біля вікна. Ідеально, якщо нове місце буде не нижчим за стільницю чи навіть вищим.

Коли кіт користується дозволеним «оглядовим майданчиком», його можна заохочувати ласощами чи увагою. Так поступово формується потрібна звичка без сварок і покарань.

Котам потрібна висота і це абсолютно нормально, проте кухонна стільниця поєднує одразу кілька ризиків. Тому найкращий компроміс — залишити коту можливість спостерігати за своїм «королівством», але перенести цей пост у безпечне місце.

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