У Вінниці коту встановили «золоті» ікла: навіщо тварині знадобилися коронки за 45 тисяч гривень

Кіт / © pexels.com

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У Вінниці трирічному коту після травми встановили металеві коронки на ікла. Незвичайна процедура була потрібна не для краси, а щоб зберегти власні зуби тварини та відновити їхню функцію.

Про випадок розповіли у ветеринарному центрі L’vet.

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Кіт

Зуби

Що відомо про процедуру

За словами ветеринарної стоматологині Елі Журавель, спочатку коту провели ендодонтичне лікування, а через шість місяців зробили контрольні рентгенівські знімки.

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Після цього фахівці підготували зуби для встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. Завершальними етапами стали примірка і фіксація конструкцій.

У клініці наголосили, що коронки були необхідні, аби не видаляти ікла, а зберегти їх після травми та лікування.

У коментарях користувачі запитували, чому для кота використали саме металеві коронки, а не металокерамічні. Стоматологиня пояснила, що метал дає змогу зробити конструкцію тоншою, що особливо важливо, коли після лікування залишається небагато власних тканин зуба. Крім того, такі коронки краще витримують навантаження та менш схильні до сколів.

Уся процедура складалася з чотирьох етапів і тривала близько шести місяців. Загальна вартість лікування становила приблизно 45 тисяч гривень.

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Золотистий вигляд коронок привернув увагу користувачів соцмереж, які жартували про «дорогі» ікла кота. Водночас лікарка уточнила: конструкції лише мають золотистий відтінок і зроблені не з чистого золота.

Тепер кіт має збережені ікла з коронками та може повноцінно ними користуватися після перенесеної травми.

Раніше багато котів ходять за господарями до туалету через прив’язаність, цікавість і любов до звичного розпорядку. Коли людина сидить нерухомо, тварина сприймає це як зручний момент для контакту, а зачинені двері додатково підігрівають цікавість. Ванна кімната також може приваблювати котів запахами, звуками води та комфортною температурою. У більшості випадків така поведінка є нормальною, однак якщо кіт раптово почав надмірно переслідувати господаря або, навпаки, різко перестав шукати контакту, ветеринари радять звернути увагу на можливі зміни у його стані.

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