Ваш кіт ходить за вами всюди неспроста: ось що він може цим повідомляти

Кіт / фото ілюстративне / © Associated Press

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Деякі породи котів відомі своєю надзвичайною прив’язаністю до господарів і готові буквально ходити за ними як тінь по всьому дому.

Про це пише угорське видання Egeszsegkalauz.

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Чимало людей вважають, що коти є самостійними та незалежними тваринами, проте багатьом улюбленцям властиво усюди слідувати за господарем. Така поведінка цілком природна й може свідчити про бажання поспілкуватися, очікування їжі чи банальну цікавість. Щоб зрозуміти точну причину, варто звернути увагу на мову тіла тварини та її реакцію на вашу відсутність.

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Котові подобається ваша компанія

Людина для кішки — це набагато більше, ніж просто постачальник їжі. Більшість тварин глибоко прив’язуються до своїх господарів і шукають близькості, хоча виражають свої почуття значно стриманіше за собак. Одному улюбленцю важливо тертися об ваші ноги та муркотіти, інший воліє ненав’язливо спостерігати з відстані, а третій просто тишком переходить за вами з кімнати в кімнату, вдаючи, ніби опинився поруч випадково.

Таке прагнення близькості саме по собі не означає, що ваша кішка тривожна. Коти також можуть формувати міцний зв’язок із людиною, зберігаючи при цьому власну автономію та потребу в особистому просторі. Якщо улюбленець спокійно ходить за вами по дому, а потім вмощується неподалік, ви можете бути впевнені — ваш чотирилапий друг почувається в безпеці й щиро цінує вашу компанію.

Допитливі спостерігачі: як коти розпізнають ваші звички та дізнаються щось нове

Коти — уважні спостерігачі, які чудово помічають будь-які щоденні дрібниці: чи проста підготовка до вечері чи момент, коли ви нарешті сідаєте відпочити. Часто вони йдуть за своїми господарями на кухню просто в очікуванні їжі або через сформовані звички, адже швидко запам’ятовують, що така поведінка дарує ласощі чи гру.

Крім того, дім для кота — це постійний дослідницький простір. Відчинені дверцята шафи, нова коробка чи пересунута сумка одразу привертають увагу. Це ж стосується й зачинених дверей ванної кімнати: улюбленця приваблюють шум води з-під крана, раковина чи просто цікавість до того, що відбувається всередині, а не страх залишитися на самоті.

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Допитливість зазвичай легко розпізнати: кіт нюхає, озирається навколо, іноді кидається вперед, а новий предмет може навіть відволікти його від вас. У цьому випадку він, швидше за все, перевірить, що нового з’явилося на його території.

Коли котові потрібно більше вашої уваги

Для домашнього кота, якому бракує розваг, ігор чи можливостей досліджувати простір, ваші пересування по будинку можуть стати головною подією дня. Якщо пухнастий улюбленець грайливо стрибає на щиколотки, зачіпає речі й оживає при найменшій увазі, це явна ознака того, що він нудьгує. Покращити ситуацію допоможуть регулярні короткі ігри з ловлею іграшок, кігтеточки, високі полиці для відпочинку та спеціальні інтерактивні годівнички.

Якщо кіт завжди ходив за вами по слідом але при цьому добре їв, спав і добре ходив у лоток, це просто частина його характеру. Тривожним сигналом є лише раптова зміна поведінки кота. Якщо тварина раптово перестала відходити від господарів, причиною може бути стрес через переїзд чи появу нових членів сім’ї, або ж погіршення самопочуття.

У разі втрати ваги, вашого улюбленця, появи спраги та млявості чи зміни апетиту — вам варто обов’язково показати свого улюбленця ветеринару.

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Чому кіт ходить слідом саме за вами та як на це реагувати

У великих сім’ях коти рідко ходять за всіма однаково. Вони частіше обирають того, хто їх годує та грається з ними, або ж людину з передбачуваною поведінкою, яка поважає котячі межі й не бере тварину на руки без її бажання. Такий вибір свідчить про високий рівень комфорту, але зовсім не означає байдужості до інших членів родини.

Замість того щоб реагувати на кожен крок улюбленця однаково, краще придивитися до його потреб: запропонувати коротку гру, дотримуватися чіткого графіка годування чи просто облаштувати зручне місце для відпочинку поруч із вами.

Карати чи лаяти кота за наслідування не варто — це лише принесе вашому улюбленцю стрес. Якщо ж пухнастий заважає під ногами під час готування, краще лагідно перенаправити його в безпечне місце неподалік. Зазвичай така поведінка є проявом цікавості чи прив’язаності, і лише її раптова поява потребує підвищеної уваги до здоров’я тварини.

Раніше ветеринари розповіли, як визначити вік кота.

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