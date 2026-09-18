Вам доведеться посунутись: чому кіт приходить спати у ваше ліжко

Коти обожнюють спати у ліжку з господарями / © Фото з відкритих джерел

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Коти сплять у середньому 12–18 годин на добу і зазвичай змінюють місця для відпочинку протягом дня. Проте вночі тварина може вперто повертатися саме до ліжка господаря, навіть якщо має власне зручне місце.

Про причини такої поведінки пише Express.

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Кіт обирає місце, де почувається безпечно

Для кота сон — період особливої вразливості, адже тварина в цей час не може повною мірою контролювати те, що відбувається навколо. Тому знайоме місце поруч із людиною, якій він довіряє, може давати відчуття безпеки.

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Коли кіт лягає спати біля господаря, це також може бути способом зміцнити зв’язок. Домашні коти соціальніші, ніж може здатися, і часто шукають фізичного контакту: вкладаються біля ніг, на груди, поруч із головою або забираються під ковдру.

Якщо тварина засинає, притулившись до вашого тіла, це може свідчити про високий рівень довіри. Особливо показовим вважається глибокий сон поруч із людиною, адже кіт дозволяє собі розслабитися лише там, де почувається захищеним.

Чому кіт обирає саме ваше ліжко

Безпека — не єдина причина. Тепло людського тіла, м’яка постіль та знайомий запах господаря роблять ліжко привабливим місцем для тривалого відпочинку.

Є і ще один нюанс: кішки — територіальні тварини. Тому місце, яке людина вважає власним ліжком, домашній улюбленець цілком може сприймати як частину своєї території.

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Крім того, спільний сон може бути своєрідним ритуалом близькості. Якщо кіт регулярно повертається на те саме місце поруч із господарем, це, ймовірно, означає, що він пов’язує його з комфортом, близкістю та спокоєм.

Тож наступного разу, коли кіт знову займе половину ліжка, це не обов’язково означає, що він просто знайшов найзручніше місце. Для нього ваша присутність може бути важливою частиною відчуття безпеки — хоча тепло та м’яку ковдру теж ніхто не скасовував.

Нагадаємо, якщо чужий кіт раз у раз з’являється біля вашого будинку, найімовірніше, щось змушує його повертатися саме сюди. І справа може бути зовсім не в їжі.

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