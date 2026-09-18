"Він це не афішує": Нікітін розкрив, яким Данилко є у житті і хто купив його авто за 11 млн грн

Юрій Нікітін і Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін відверто розповів про Андрія Данилка та зізнався, яким артист є поза сценою.

За словами продюсера, Данилко — дуже чутлива та емпатична людина, яка регулярно допомагає іншим, однак не прагне розповідати про свої добрі вчинки публічно. Тож багато людей навіть не здогадується про його велике добре серце під час війни.

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«Андрій Данилко — дуже тонка постать. Дуже чуттєва й емпатична. Люди не знають, якій кількості людей допомагає Данилко. Він це не афішує. Ніколи й ніде ви цього не побачите, що він там „ми зібрали стільки-то“, — зазначив Нікітін в інтерв’ю Павлу Бойку.

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Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Як приклад продюсер згадав легендарний автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, який свого часу належав фронтмену гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Данилко придбав машину 2013 року приблизно за 115 тисяч фунтів стерлінгів — близько 1,5 млн грн на той час.

Артист володів раритетним авто кілька років, однак після початку повномасштабної війни вирішив продати його, щоб підтримати українців. У листопаді 2022 року Rolls-Royce виставили на аукціоні RM Sotheby’s, де автомобіль придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів — близько 11 млн грн.

Усі кошти від продажу Данилко передав на створення реабілітаційного центру Superhumans Center в Україні. Саме цей вчинок Нікітін назвав показовим, говорячи про ставлення артиста до благодійності. А також розсекретив, кому ж зараз належить легендарна автівка.

«Це легендарний Rolls-Royce, який купив Данилко і володів ним. Потім почалася війна і людські втрати. І зорганізувалася клініка Superhumans і ми з ними зробили спільну акцію, що Данилко продає цю машину і віддає гроші клініці. Машину купив український бізнесмен через те, що Данилко погодився віддати ці гроші на клініку. І все цим сказано, яка Данилко людина», — наголосив продюсер.

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