"Он это не афиширует": Никитин раскрыл, каким Данилко является в жизни и кто купил его авто за 11 млн грн

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин откровенно рассказал об Андрее Данилко и признался, каким артист является вне сцены.

По словам продюсера, Данилко — очень чувствительный и эмпатический человек, регулярно помогающий другим, однако не стремящийся рассказывать о своих добрых поступках публично. Поэтому многие даже не догадываются о его великом добром сердце во время войны.

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«Андрей Данилко — очень тонкая фигура. Очень чувственная и эмпатическая. Люди не знают, какому количеству людей помогает Данилко. Он это не афиширует. Никогда и нигде вы этого не увидите, что он там „мы собрали столько-то“», — отметил Никитин в интервью Павлу Бойко.

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Андрей Данилко

В качестве примера продюсер вспомнил легендарный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, в свое время принадлежавший фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри. Данилко приобрел машину в 2013 году примерно за 115 тысяч фунтов стерлингов — около 1,5 млн грн в то время.

Артист владел раритетным авто несколько лет, однако после начала полномасштабной войны решил продать его, чтобы поддержать украинцев. В ноябре 2022 года Rolls-Royce была выставлена на аукционе RM Sotheby’s, где автомобиль приобрели за 250 тысяч фунтов стерлингов — около 11 млн грн.

Все средства от продажы Данилко передал на создание реабилитационного центра Superhumans Center в Украине. Именно этот поступок Никитин назвал показательным, говоря об отношении артиста к благотворительности. А также рассекретил, кому же сейчас принадлежит легендарный автомобиль.

«Это легендарный Rolls-Royce, который купил Данилко и владел им. Затем началась война и человеческие потери. И организовалась клиника Superhumans и мы с ними совершили совместную акцию, что Данилко продает эту машину и отдает деньги клинике. Машину купил украинский бизнесмен из-за того, что Данилко согласился передать эти деньги клинике. И все этим сказано, какой Данил человек», — подчеркнул продюсер.

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