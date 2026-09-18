Оладки з яблуками та манкою: смачний сніданок із простих продуктів

Яблучні оладки

Реклама

Якщо вдома є кілька яблук, із них можна приготувати м’які оладки без звичайного борошна. Його в цьому рецепті замінює манна крупа, яка після набухання допомагає масі тримати форму під час смаження.

Яблука додають оладкам соковитості та природної солодкості, а кориця і ванілін — характерного аромату. Готують їх на звичайній сковороді, а подавати можна теплими зі сметаною, медом або цукровою пудрою.

Реклама

Для приготування знадобляться:

яблука — 2 шт.;

манна крупа — 5 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — четверть ч. л.;

кориця — четверть ч. л.;

ванілін — до смаку;

олія — для смаження.

Як приготувати яблучні оладки з манкою

Яблука очистьте та натріть на великій тертці. Перекладіть їх у миску, додайте манну крупу, сметану та яйце. Всипте цукор, сіль, корицю і ванілін та ретельно перемішайте.

Реклама

Одразу смажити оладки не потрібно. Залиште отриману масу приблизно на 20 хвилин, щоб манна крупа ввібрала вологу й набухла. Після цього маса стане придатнішою для формування оладок.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте яблучну масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте на середньому вогні з обох боків, доки вони не вкриються золотистою скоринкою.

Готові яблучні оладки найкраще подавати теплими. До них можна додати сметану, мед або трохи цукрової пудри.

Новини партнерів