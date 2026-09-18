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Оладки з яблуками та манкою: смачний сніданок із простих продуктів
Яблучні оладки без борошна: простий рецепт сніданку з манкою
Якщо вдома є кілька яблук, із них можна приготувати м’які оладки без звичайного борошна. Його в цьому рецепті замінює манна крупа, яка після набухання допомагає масі тримати форму під час смаження.
Яблука додають оладкам соковитості та природної солодкості, а кориця і ванілін — характерного аромату. Готують їх на звичайній сковороді, а подавати можна теплими зі сметаною, медом або цукровою пудрою.
Для приготування знадобляться:
яблука — 2 шт.;
манна крупа — 5 ст. л.;
сметана — 2 ст. л.;
яйце — 1 шт.;
цукор — 2 ст. л.;
сіль — четверть ч. л.;
кориця — четверть ч. л.;
ванілін — до смаку;
олія — для смаження.
Як приготувати яблучні оладки з манкою
Яблука очистьте та натріть на великій тертці. Перекладіть їх у миску, додайте манну крупу, сметану та яйце. Всипте цукор, сіль, корицю і ванілін та ретельно перемішайте.
Одразу смажити оладки не потрібно. Залиште отриману масу приблизно на 20 хвилин, щоб манна крупа ввібрала вологу й набухла. Після цього маса стане придатнішою для формування оладок.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте яблучну масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте на середньому вогні з обох боків, доки вони не вкриються золотистою скоринкою.
Готові яблучні оладки найкраще подавати теплими. До них можна додати сметану, мед або трохи цукрової пудри.