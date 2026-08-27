Що приготувати, коли мало грошей: 10 бюджетних страв із простих продуктів

Що приготувати, коли порожньо в гаманці: 10 простих рішень для сімейного меню

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Скромний бюджет на продукти — не привід відмовлятися від смачної та поживної їжі. Маючи під рукою базові інгредієнти, як-от картоплю, рис, макарони, яйця, квасолю чи сезонні овочі, можна легко приготувати повноцінні обіди та вечері для всієї родини.

Більшість із цих страв готуються в одній сковороді чи каструлі, добре зберігаються та смакують навіть наступного дня. Рецепти цих страв публікує видання Рrotv.

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1. Картопля по-селянськи з цибулею

Картопля є одним з найбільш універсальних інгредієнтів, якщо ви хочете приготувати їжу з обмеженим бюджетом.

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Відваріть картоплю в мундирі, дайте їй охолонути та наріжте шматочками. На сковороді обсмажте цибулю на невеликій кількості олії, потім додайте картоплю та приправте сіллю, перцем та паприкою. Якщо у вас є це в холодильнику, можна додати кілька скибочок ковбаси, трохи сиру або яйце.

Страва ситна, швидко готується і може бути подана як на обід, так і на вечерю.

2. Рис з овочами

Рис — ще одне гарне рішення для тих днів, коли ви хочете витратити якомога менше.

Обсмажте цибулю, додайте промитий рис і, залежно від того, що у вас є під рукою, моркву, горошок, кукурудзу або перець. Влийте воду та тушкуйте все, поки рис не стане пухким.

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Ви можете їсти рис просто так або перетворити його на ситнішу страву, поклавши зверху смажене яйце.

3. Паста з томатним соусом

Вам не потрібно м’ясо чи складні інгредієнти для гарної тарілки пасти.

Відваріть пасту, а для соусу обсмажте трохи цибулі та часнику, потім додайте консервовані помідори або томатний сік. Приправте сіллю, перцем та орегано і дайте соусу покипіти кілька хвилин.

Якщо у вас є сир або пармезан, можна посипати ним зверху. Якщо ні, то паста смачна і без нього.

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4. Картопляна страва

Картопляна страва може бути одним з найкращих варіантів для людей з обмеженим бюджетом.

Вам знадобиться картопля, цибуля, трохи олії, паприка, сіль і, якщо є, томатний сік. Обсмажте цибулю, додайте паприку та нарізану кубиками картоплю, потім залийте водою. В кінці можна додати трохи томатного соку та зелені.

Це така страва, яка добре зберігається і її можна розігріти наступного дня.

5. Картопляний омлет

Коли у вас вдома є кілька яєць та картоплі, у вас вже є основа для ситної трапези.

Наріжте картоплю кубиками та обсмажте її на сковороді з невеликою кількістю олії. Коли вона стане м’якою та злегка підрум’яниться, додайте яйця, збиті з сіллю та перцем.

Ви також можете додати цибулю, зелень або трохи сиру, якщо у вас є щось у холодильнику.

6. Нежирна квасоля з цибулею

Квасоля — гарний вибір, якщо ви шукаєте їжу, яка втамує голод.

Якщо ви використовуєте сушену квасолю, її слід попередньо замочити та відварити. Для швидшого приготування можна використовувати консервовану квасолю.

Приготуйте простий соус з цибулі, трохи томатного соку, солі, перцю та паприки, потім додайте квасолю та залиште на вогні на кілька хвилин. Зі свіжим або підсмаженим хлібом ви отримаєте просту та ситну страву.

7. Полента з яйцем та сиром

Полента може перетворити кілька простих інгредієнтів на дуже ситну страву.

Приготуйте поленту з кукурудзяного борошна, води та солі та подавайте зі смаженим яйцем та невеликою кількістю сиру. Якщо у вас є сметана, можна додати зверху ложку.

Це класичне поєднання, яке легко приготувати та підійде навіть для швидкої вечері.

8. Вершковий овочевий суп

Не викидайте овочі, які почали розм’якшуватися. З моркви, картоплі, цибулі, кабачків або селери можна приготувати кремовий суп.

Овочі відваріть у підсоленій воді до м’якості, потім зробіть з них пюре. Якщо у вас є, можна додати трохи молока або вершків, але суп і так виходить смачним і простим.

Крутони можна приготувати навіть із залишків хліба з попереднього дня.

9. Овочеве рагу

Рагу ідеально підходить для того, щоб використати те, що залишилося в холодильнику.

Цибуля може бути основою, а зверху можна додати картоплю, моркву, кабачки, перець, помідори або будь-які інші доступні овочі. Приправте сіллю, перцем та паприкою і тушкуйте все, поки овочі не стануть м’якими.

Не обов’язково дотримуватися суворого рецепту. Рагу — це саме та страва, яку можна імпровізувати, виходячи з того, що є вдома.

10. Паста з яйцем та часником

Для дуже швидкої страви відваріть пасту та збережіть частину води, в якій вона варилася. У сковороді розігрійте трохи олії з часником, додайте пасту та трохи води, в якій вона варилася.

В кінці можна додати збите яйце та швидко перемішати, щоб отримати вершковий соус. Солі, перцю та трохи зелені достатньо для простої, але смачної страви.

Як готувати дешевше, коли у вас обмежений бюджет

Коли ви хочете зменшити витрати, важливо не лише те, що ви готуєте, а й як ви робите покупки.

Купуйте універсальні інгредієнти. Картоплю, рис, макарони, яйця, квасолю та сочевицю можна використовувати в багатьох комбінаціях.

Використовуйте те, що у вас вже є вдома. Перш ніж йти до магазину, перевірте холодильник і комору. Часто кілька залишків інгредієнтів можуть стати повноцінною стравою.

Готуйте більше страв одночасно. Каструля картоплі, квасолі або рису може забезпечити кілька порцій і допомогти вам уникнути покупки готової страви.

Вибирайте сезонні овочі. Зазвичай вони більш бюджетні, ніж несезонні варіанти.

Не викидайте залишки хліба чи овочів. Сухий хліб можна перетворити на панірувальні сухарі або крутони, а овочі можна додати до супу, рагу чи омлету.

Для смачної страви не потрібно багато інгредієнтів.

Коли грошей обмаль, секрет полягає у виборі недорогих інгредієнтів, які можна поєднувати різними способами. З картоплі, рису, макаронів, яєць, бобових та кількох овочів ви можете приготувати достатньо варіацій, щоб не їсти одне й те саме щодня.

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