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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
853
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1 хв

У великому обласному центрі на заході України пролунав вибух: що відомо

Перед вибухом Повітряні сили попереджали про російський БпЛА на Тернопіль зі сходу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибух

Вибух / © Associated Press

Ввечері п’ятниці, 18 вересня, у Тернополі було чути вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Станом на 20:37 у місті скасували повітряну тривогу. Сирени про небезпеку лунали у Тернопільському районі о 20:02. Через 17 хв дали відбій тривоги.

Перед вибухом Повітряні сили попереджали про російський БпЛА на Тернопіль зі сходу.

Моніторингові канали уточнили, що нібито це була реактивна «Герань», яка рухалася у напрямку Тернопільщини.

Наразі офіційно влада не коментувала вибухи у місті.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, ввечері 18 вересня у Києві пролунали вибухи. Влада та військові повідомили про балістичну атаку на столицю. Мер міста Кличко додав, що по цілях працюють сили ППО.

Також 18 вересня Росія атакувала людне місце у центрі Одеси. Окупанти завдали удару по адміністративній будівлі. Через російську атаку, за останніми даними, постраждали 10 людей, серед яких — 2 рятувальників.

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