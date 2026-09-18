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У великому обласному центрі на заході України пролунав вибух: що відомо
Перед вибухом Повітряні сили попереджали про російський БпЛА на Тернопіль зі сходу.
Ввечері п’ятниці, 18 вересня, у Тернополі було чути вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Станом на 20:37 у місті скасували повітряну тривогу. Сирени про небезпеку лунали у Тернопільському районі о 20:02. Через 17 хв дали відбій тривоги.
Перед вибухом Повітряні сили попереджали про російський БпЛА на Тернопіль зі сходу.
Моніторингові канали уточнили, що нібито це була реактивна «Герань», яка рухалася у напрямку Тернопільщини.
Наразі офіційно влада не коментувала вибухи у місті.
Атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, ввечері 18 вересня у Києві пролунали вибухи. Влада та військові повідомили про балістичну атаку на столицю. Мер міста Кличко додав, що по цілях працюють сили ППО.
Також 18 вересня Росія атакувала людне місце у центрі Одеси. Окупанти завдали удару по адміністративній будівлі. Через російську атаку, за останніми даними, постраждали 10 людей, серед яких — 2 рятувальників.