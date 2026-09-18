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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
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1 хв

Підірвали вибухівку біля ТЦК на Львівщині: кого підозрюють у теракті

Під час обшуку в помешканні одного з підозрюваних виявили вибухівку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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СБУ

СБУ затримала двох підозрюваних у теракті біля ТЦК / © СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох жителів Львівщини, яких підозрюють у вчиненні теракту біля адміністративної будівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня.

Про це повідомили в СБУ.

Як стався вибух

За даними слідства, двоє чоловіків віком 48 і 41 рік під’їхали до будівлі ТЦК на власному автомобілі. Один із них через вікно машини викинув саморобний вибуховий пристрій на територію паркувального майданчика, після чого зловмисники втекли.

Згодом під час огляду підозрілого предмета військовослужбовцем стався вибух. Внаслідок детонації він дістав тяжке поранення.

Що знайшли під час обшуків

Правоохоронці затримали підозрюваних по гарячих слідах. Під час обшуку в помешканні одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої, які вилучили та направили на експертизу.

Обом фігурантам уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває досудове розслідування. СБУ перевіряє, чи могли затримані діяти в інтересах або за завданням російських спецслужб.

Нагадаємо, на Волині цивільне авто переслідувало службовий автомобіль ТЦК, що призвело до аварії. Бус ТЦК влетів у стовп, постраждало кілька людей.

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