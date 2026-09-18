Підірвали вибухівку біля ТЦК на Львівщині: кого підозрюють у теракті

СБУ затримала двох підозрюваних у теракті біля ТЦК / © СБУ

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Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох жителів Львівщини, яких підозрюють у вчиненні теракту біля адміністративної будівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня.

Про це повідомили в СБУ.

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Як стався вибух

За даними слідства, двоє чоловіків віком 48 і 41 рік під’їхали до будівлі ТЦК на власному автомобілі. Один із них через вікно машини викинув саморобний вибуховий пристрій на територію паркувального майданчика, після чого зловмисники втекли.

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Згодом під час огляду підозрілого предмета військовослужбовцем стався вибух. Внаслідок детонації він дістав тяжке поранення.

Що знайшли під час обшуків

Правоохоронці затримали підозрюваних по гарячих слідах. Під час обшуку в помешканні одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої, які вилучили та направили на експертизу.

Обом фігурантам уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває досудове розслідування. СБУ перевіряє, чи могли затримані діяти в інтересах або за завданням російських спецслужб.

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Нагадаємо, на Волині цивільне авто переслідувало службовий автомобіль ТЦК, що призвело до аварії. Бус ТЦК влетів у стовп, постраждало кілька людей.

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