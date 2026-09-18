Що приготувати на сніданок / © Unsplash

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Вересень в Україні — час, коли літні овочі та фрукти ще залишаються на прилавках, а осінні продукти вже поступово займають своє місце на кухні. Саме зараз варто скористатися сезонними яблуками, гарбузом, сливами, грушами, кабачками та зеленню, щоб урізноманітнити ранкове меню.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три рецепти, які підійдуть для ситного вересневого сніданку: солоний із кабачками, запашну вівсянку з яблуками та гарбузові сирники.

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1. Омлет із кабачками та зеленню

Молоді кабачки у вересні ще можна знайти на українських ринках і в магазинах. Для ранкової страви вони підходять особливо добре: овоч швидко готується, а його нейтральний смак легко поєднується з яйцями, зеленню та сиром.

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Інгредієнти:

2–3 яйця;

1 невеликий кабачок;

30–40 г твердого або напівтвердого сиру;

1 столова ложка молока;

1 чайна ложка вершкового масла або олії;

свіжа зелень;

сіль і чорний перець — за смаком.

Як приготувати

Кабачок наріжте тонкими півкільцями. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю масла чи олії та обсмажте овоч кілька хвилин, щоб він став м’яким, але не втратив текстуру. Яйця збийте з молоком, додайте сіль і перець. Вилийте суміш на кабачки, накрийте кришкою та готуйте на невеликому вогні до повного схоплення яєчної маси. Наприкінці посипте омлет натертим сиром і свіжою зеленню. Ще на хвилину накрийте сковорідку кришкою, щоб сир розплавився.

Порада: для більш насиченого смаку до омлету можна додати помідори, солодкий перець або трохи бринзи.

2. Вівсянка із сезонними яблуками, горіхами та корицею

Початок осені складно уявити без ароматних яблук. У вересні вони стають основою для десятків домашніх страв, а на сніданок їх можна додати до звичайної вівсяної каші. Тепла каша з карамелізованими яблуками готується приблизно за 10–15 хвилин і добре підходить для прохолодного ранку.

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Інгредієнти:

50–60 г вівсяних пластівців;

200 мл молока або води;

1 велике яблуко;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка вершкового масла;

жменя волоських горіхів;

кориця;

дрібка солі.

Як приготувати

Вівсяні пластівці залийте молоком або водою, додайте дрібку солі та варіть на слабкому вогні до бажаної консистенції. Тим часом яблуко наріжте невеликими шматочками. На окремій сковорідці розтопіть масло, викладіть фрукти та посипте їх корицею. Готуйте кілька хвилин, періодично помішуючи, доки шматочки не стануть м’якими. Готову кашу перекладіть у тарілку, зверху викладіть теплі яблука, додайте подрібнені волоські горіхи та трохи меду.

Порада: якщо яблука солодкі, кількість меду можна зменшити або зовсім обійтися без нього.

3. Сирники з гарбузом

На початку осені на українських кухнях з’являється ще один традиційний сезонний продукт — гарбуз. Його можна використовувати не лише для супів чи запікання, а й для приготування ніжних сирників. Гарбуз надає тісту приємного кольору, легкої солодкості та робить звичну страву цікавішою.

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Інгредієнти:

250 г кисломолочного сиру;

100 г гарбузового пюре;

1 яйце;

2–3 столові ложки борошна;

1 столова ложка цукру;

ванільний цукор — за бажанням;

дрібка солі;

олія для смаження.

Як приготувати

Гарбуз очистіть, наріжте шматочками та запечіть до м’якості. Після цього перебийте його блендером у пюре й охолодіть.

Кисломолочний сир розімніть виделкою або перетріть через сито. Додайте гарбузове пюре, яйце, цукор, сіль і борошно. Перемішайте до однорідної маси.

Сформуйте невеликі сирники, обваляйте їх у невеликій кількості борошна та обсмажте на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

Подавати страву можна зі сметаною, натуральним йогуртом, медом або сезонними ягодами, якщо вони ще залишилися.

Порада: якщо гарбузове пюре вийшло надто вологим, додайте трохи більше борошна. Водночас не варто перевантажувати ним тісто — тоді сирники можуть вийти щільними.

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