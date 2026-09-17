Зелені помідори не пропадуть: топ-3 легкі рецепти, які врятують ваш урожай

Як приготувати зелені помідори / © ТСН

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Після перших холодів на городі часто залишається чимало помідорів, які не встигли достигнути. Викидати зелені плоди зовсім не обов’язково: з них можна приготувати хрусткі закуски, ароматний салат або пікантну консервацію на зиму.

У матеріалі ТСН.ua — зібрали три прості рецепти, завдяки яким останній урожай не пропаде.

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Мариновані зелені помідори з часником

Це один із найпростіших способів використати недостиглі плоди. Помідори виходять хрусткими, ароматними та з легкою кисло-солодкою ноткою.

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Інгредієнти

На одну трилітрову банку знадобляться:

1,5–2 кг зелених помідорів;

5–6 зубчиків часнику;

1–2 парасольки кропу;

5–6 горошин чорного перцю;

2–3 горошини запашного перцю;

2 лаврові листки.

Для маринаду:

1 л води;

2 ст. л. солі;

3 ст. л. цукру;

100 мл 9% оцту.

Приготування

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Помідори потрібно добре промити та видалити плодоніжки. Великі екземпляри можна розрізати навпіл або на четвертинки, а невеликі залишити цілими. На дно стерилізованої банки викласти кріп, часник, лавровий лист і перець. Потім щільно заповнити ємність помідорами. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор. Після повного розчинення кристалів влити оцет. Гарячим маринадом залити овочі до самого верху банки. Накрити стерильною кришкою та залишити приблизно на 10 хвилин. Потім рідину злити назад у каструлю, ще раз довести до кипіння та повторно залити помідори. Банку герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

Зелені помідори по-корейськи

Якщо хочеться не просто зберегти врожай, а отримати яскраву пікантну закуску, варто приготувати зелені помідори з морквою, часником і спеціями.

Інгредієнти

1 кг зелених помідорів;

1 велика морква;

1 солодкий перець;

4–5 зубчиків часнику;

невеликий пучок петрушки або кінзи;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

50 мл рослинної олії;

50 мл 9% оцту;

0,5 ч. л. меленого коріандру;

гострий перець — за смаком.

Як приготувати

Помідори нарізати тонкими часточками. Моркву натерти на спеціальній тертці або нарізати тонкою соломкою. Солодкий перець порізати смужками. Часник подрібнити, зелень дрібно нарізати. У великій мисці змішати всі овочі, додати сіль, цукор, коріандр і гострий перець. Окремо трохи підігріти рослинну олію, але не доводити її до кипіння. Влити жир до овочів, додати оцет і ретельно перемішати.

Закуску потрібно накрити та поставити в холодильник щонайменше на кілька годин. Ще краще залишити її на ніч — тоді овочі добре просочаться маринадом.

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Таку страву можна їсти одразу. Для тривалого зберігання її слід розкласти в стерилізовані банки та провести відповідну термічну обробку.

Салат із зелених помідорів на зиму

Ще один спосіб врятувати останній урожай — приготувати овочевий салат. Він добре смакує як самостійна закуска або доповнення до картоплі, каш та м’ясних страв.

Інгредієнти

1 кг зелених помідорів;

500 г ріпчастої цибулі;

500 г моркви;

500 г солодкого перцю;

100 мл рослинної олії;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. солі;

80–100 мл 9% оцту;

5–6 горошин чорного перцю;

2 лаврові листки.

Спосіб приготування

Помідори нарізати невеликими шматочками. Цибулю очистити та нарізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Перець звільнити від насіння та нарізати соломкою. Усі овочі скласти у велику каструлю. Додати сіль, цукор, олію, перець і лавровий лист. Перемішати та залишити приблизно на 30–40 хвилин, щоб овочі пустили сік. Каструлю поставити на середній вогонь. Після закипання тушкувати салат близько 20–25 хвилин, періодично перемішуючи. Наприкінці додати оцет і прогріти суміш ще кілька хвилин. Гарячий салат розкласти в попередньо стерилізовані банки та закрутити кришками. Ємності перевернути й укутати до повного охолодження. Зберігати заготовку потрібно в прохолодному темному місці.

Чи можна їсти зелені помідори

У зелених томатах міститься соланін — природна сполука, характерна для незрілих пасльонових. Їсти багато сирих зелених помідорів не варто.

Водночас кулінарна обробка та маринування традиційно використовуються для приготування недостиглих томатів. Для домашніх заготовок краще брати здорові плоди без ознак гниття чи псування.

Особливо обережними варто бути з дуже дрібними, твердими та явно недозрілими плодами. Якщо помідори мають незвичний вигляд або пошкодження, їх краще не використовувати.



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