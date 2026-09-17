Справи нарешті підуть угору: 4 знаки китайського зодіаку, яким усміхнеться удача 17 вересня

Китайський гороскоп на 17 вересня / © AP

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У четвер, 17 вересня, для чотирьох знаків китайського зодіаку настає сприятливий період. Тигри, Собаки, Кози та Коні зможуть зрушити з місця справи, які тривалий час не давали їм спокою.

Про це повідомило видання Yourtango.

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17 вересня 2026 року за китайським календарем — День отримання Дерев’яного Коня у місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. В китайській астрології стихію Дерева пов’язують із новими починаннями. Водночас подвійна енергія Коня цього дня символічно підштовхує до завершення старого етапу та переходу до нового.

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Тигр

Для Тигрів важливою подією дня може стати знайомство з людиною, яка виявиться не лише корисною, а й потенційно близькою за духом. Не варто намагатися прискорювати події — найкраще дозволити їм розвиватися природно.

Собака

Собаки нарешті можуть отримати відповіді, яких їм бракувало для завершення важливої справи. Відсутні деталі здатні стати на свої місця, тому 17 вересня більше підходить для закриття старих проєктів, ніж для початку нових. Це допоможе залишити позаду затяжний етап і рухатися далі.

Коза

Для Кіз день може принести полегшення у спілкуванні з людиною, з якою раніше було складно домовитися. Напруження слабшає, а співрозмовник стає відкритішим до діалогу та компромісу. Завдяки цьому розв’язати давню проблему буде значно простіше.

Кінь

Коні можуть нарешті отримати визнання за свою роботу та зусилля. Люди помітять те, що раніше залишалося за лаштунками, і не поскупляться на похвалу. Для представників цього знака важливо не применшувати власних досягнень, а дозволити собі прийняти заслужену увагу.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 17 вересня 2026 року — день, коли особливо важливо звертати увагу на слова, які ми вимовляємо вголос — вони несподівано можуть втілитися в реальність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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