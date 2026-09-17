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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Як самостійно порахувати майбутню пенсію: проста інструкція

Як це просто зробити без візиту до Пенсійного фонду.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Пенсія в Україні

Пенсія в Україні

Українці можуть самостійно перевірити дані, які впливають на розрахунок їхньої майбутньої пенсії. Для цього достатньо скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua, присвяченому розрахунку майбутньої пенсії.

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою застосунку «Дія», кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати у «Приватбанку», «Ощадбанку», податковій службі тощо, або за допомогою BankID за номером банківської картки.

В особистому кабінеті потрібно звернути увагу на кілька розділів. У «Моєму страховому стажі» комп’ютер покаже точну кількість років і місяців, які держава офіційно зарахувала.

Також варто переглянути «Електронну трудову книжку» та «форму ОК-5». У ній можна помісячно побачити свою офіційну зарплату, починаючи від 2000 року, та оцінити свій поточний індивідуальний коефіцієнт заробітку Кз.

Водночас 100% достовірну інформацію можна отримати під час візиту до офісу Пенсійного фонду України.

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