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Як самостійно порахувати майбутню пенсію: проста інструкція
Як це просто зробити без візиту до Пенсійного фонду.
Українці можуть самостійно перевірити дані, які впливають на розрахунок їхньої майбутньої пенсії. Для цього достатньо скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua, присвяченому розрахунку майбутньої пенсії.
Увійти до особистого кабінету можна за допомогою застосунку «Дія», кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати у «Приватбанку», «Ощадбанку», податковій службі тощо, або за допомогою BankID за номером банківської картки.
В особистому кабінеті потрібно звернути увагу на кілька розділів. У «Моєму страховому стажі» комп’ютер покаже точну кількість років і місяців, які держава офіційно зарахувала.
Також варто переглянути «Електронну трудову книжку» та «форму ОК-5». У ній можна помісячно побачити свою офіційну зарплату, починаючи від 2000 року, та оцінити свій поточний індивідуальний коефіцієнт заробітку Кз.
Водночас 100% достовірну інформацію можна отримати під час візиту до офісу Пенсійного фонду України.