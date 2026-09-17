Астрологічний прогноз на 17 вересня

Сапфір / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію сьогоднішнього дня слід спрямувати у творче русло — руйнування заборонено.

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Символ дня: жезл.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливої уваги потребуватимуть захворювання, пов’язані з органами дихання, — за перших же симптомів слід негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна обмежувати себе в їжі — голодувати та дотримуватися посту.

Стрижка дня: стрижку слід перенести на інший час — сьогодні вона не покращить, а погіршить зовнішній вигляд

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Дачні роботи дня: можна збирати урожай овочів із їстівною верхівкою, що залишився на грядках.

Магія та містика дня: бажано виготовляти амулети для залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни цієї ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання, тому варто ретельно їх проаналізувати.

Табу дня: краще промовчати, ніж дозволити собі необережні слова.

Цитата дня: «Той, хто дивиться назовні, бачить лише сни. Той, хто дивиться в себе, пробуджується» (Карл Густав Юнг).

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