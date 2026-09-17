Погрожував українцям: Естонія вислала росіянина і заборонила повертатися

Прапор Естонії / © Unsplash

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В Естонії анулювали дозвіл на проживання громадянина Росії, після чого його вислали з країни та на десять років закрили в’їзд.

Про це журналістам повідомили в Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії.

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За даними відомства, чоловік систематично порушував громадський порядок, вдавався до насильства, скоював правопорушення проти власності та неодноразово мав проблеми із законом.

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Водночас рішення про припинення дії дозволу на проживання та подальшу депортацію не ґрунтувалося на одному епізоді. Одним із випадків, на які звернули увагу правоохоронці, став дзвінок росіянина до Центру тривоги. Під час розмови він погрожував українцям і не приховував своєї ненависті до них.

Після комплексної оцінки обставин влада анулювала громадянину РФ дозвіл на проживання, вислала його з Естонії та встановила десятирічну заборону на в’їзд до країни.

У PPA підкреслили, що посвідка на проживання дозволяє іноземцю перебувати в Естонії, але водночас передбачає обов’язок дотримуватися законів і не порушувати громадський порядок.

Законодавство Естонії передбачає можливість дострокового скасування дозволу на проживання, якщо іноземець становить загрозу громадському порядку або державній безпеці чи систематично порушує закон. Під час ухвалення таких рішень влада враховує поведінку людини, її попередні правопорушення та можливі ризики.

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Раніше повідомлялося, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися.

Ми раніше інформували, що Німеччина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вислала з країни близько 400 громадян РФ, серед яких понад 80 мали дипломатичний статус.

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