Росія знайшла новий спосіб використовувати Білорусь для «Шахедів»: Флеш розкрив деталі

Сергій Флеш

Реклама

Російські війська наразі не використовують Білорусь для безпосереднього керування ударними «Шахедами», однак безпілотники можуть користуватися білоруськими мобільними мережами для передачі службової інформації.

Про це позаштатний радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів Radio NV.

Реклама

За словами експерта, він звернув увагу на особливості маршрутів реактивних і звичайних «Шахедів». Безпілотники, як він зазначив, часто тримаються поблизу білоруського кордону. На думку Бескрестнова, це може бути пов’язано з використанням комерційних LTE-мереж Білорусі.

Реклама

«Зараз не можна сказати, що Росія використовує якось Білорусь. У мене є таке спостереження, я вже писав про те, що якщо ми побачимо і подивимося рух реактивних і звичайних „Шахедів“, то вони тримаються біля кордону з Білоруссю. І я зробив такий висновок: мабуть, „Шахеди“ мають зв’язок з комерційними LTE-мережами (мережами мобільного зв’язку — ред.) Білорусі», — розповів він.

Бескрестнов пояснив, що кожен російський «Шахед» має SIM-карту російського мобільного оператора, яка передбачає можливість роумінгу в Білорусі.

«Я вважаю, що такий рух „Шахедів“, дивний, пояснюється тільки тим, що вони намагаються триматися поруч з кордоном Білорусі для того, щоб мати зв’язок, LTE-зв’язок з комерційними мережами Білорусі, для того, щоб передавати інформацію. Тобто ми не кажемо про точки mesh-керування онлайн „Шахедами“, які раніше були», — пояснив Флеш.

За його словами, нинішній механізм відрізняється від попередньої схеми використання білоруської території для керування безпілотниками.

Реклама

«Це абсолютно інша історія», — наголосив експерт.

Він зазначив, що через мобільні мережі «Шахеди» можуть передавати інформацію про свій політ, однак це не означає, що оператори керують ними в режимі реального часу.

«Це трекінг, це службова інформація, тобто „Шахед“ не керується онлайн, він передає інформацію, свої дані телеметрії, де він бачить РЕБ, де немає РЕБу. Це також важливо для Росії, вони це використовують для того, щоб будувати коридори. Вони аналізують, як у них літають „Шахеди“. Тобто це службова інформація, але там немає керування», — розповів радник.

Бескрестнов також додав, що Білорусь має можливість обмежити використання роумінгу для російських SIM-карт, однак наразі, за його словами, не робить цього.

Реклама

Раніше повідомлялося, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що війська РФ посилили атаки на прикордонну інфраструктуру на заході України.

Ми раніше інформували, що Демченко заявив, що Білорусь продовжує надавати Росії допомогу в завдаванні ударів по Україні, зокрема через функціонування ретрансляторів.

Новини партнерів

Новини партнерів