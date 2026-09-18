Особисте життя Євгена Сморигіна: невдалий шлюб із росіянкою та друге одруження через вагітність

Євген Сморигін із дружиною / © Колаж ТСН.ua

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Зірка «Дизель Студіо», актор та гуморист Євген Сморигін вже 17 років живе у щасливому шлюбі з дружиною Лідією, з якою виховує трьох дітей.

Однак в особистому житті коміка були й темні сторінки. За його плечима є невдалий шлюб, який закінчився для гумориста тяжким болем та тривалим відновленням. Стосунки з другою дружиною теж починались доволі складно.

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Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про особисте життя Євгена Сморигіна, його шлюби та дітей.

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Євген Сморигін із дружиною та дітьми / © instagram.com/smorigin_evgeni

Перший шлюб із росіянкою, яка пішла від нього через його переїзд до Києва

Перший шлюб для Євгена Сморигіна виявився болісним досвідом. В юності шоумен був одружений із росіянкою. Парочка прозустрічалась три роки, після чого гуморист повів кохану під вінець. Подружжя разом жило в Москві, де на той час комік будував кар’єру. Вони оселились у квартирі, яку купили батьки дружини. Євген Сморигін облаштовував їхнє сімейне гніздечко: зробив ремонт, купив меблі. Однак щастя тривало лише пів року.

Перший шлюб гумориста закінчився через його переїзд до Києва. Команда КВН, в якій грав Євген Сморигін, ухвалила рішення про переїзд до столиці України. Шоумен теж підтримав цю ідею і покликав дружину, аби та поїхала з ним. Однак обраниця коміка виявилась іншої думки. Вона категорично відмовилась, а наостанок ще й додала, що взагалі не кохає Євгена Сморигіна.

Євген Сморигін / © facebook.com/smorigin

Гуморист таки переїхав до Києва, однак його стан залишав бажати кращого. Він страждав через розлучення та втрату коханої. Ба більше, Євген Сморигін зізнавався, що почувався щасливим лише уві сні, коли бачив дружину. Так повторювалось по колу. Однак врешті гуморист опанував себе. З часом шоумен проаналізував той період та зрозумів, що просто був залежним від дружини.

Другий шлюб, який почався на тлі вагітності дружини, але з часом переріс у глибоке кохання

Під час переживання тяжкого розлучення в житті Євгена Сморигіна з’являється жінка, на ім’я Лідія. Вони мешкали в Києві по сусідству. Парочка перетиналась у під’їзді, віталась одне з одним та перекидалась декількома словами. Врешті, гуморист зрозумів, що йому дедалі більше подобається Лідія, тож покликав її на чаювання.

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Євген Сморигін із дружиною / © instagram.com/smorigin_evgeni

На побаченні Євген Сморигін одразу дав зрозуміти свої наміри. Він пояснив Лідії, що переживає тяжке розлучення і не готовий розмінюватися на тимчасові інтрижки, тож запропонував серйозні стосунки. Жінка погодилась на ці умови та переїхала жити до Євгена Сморигіна. Щоправда, перший рік їхнього спільного життя складно назвати щасливим, оскільки пара часто сварилась і навіть намагалась поставити крапку.

Однак раптова вагітність Лідії все змінилась. Євген Сморигін наполіг на шлюбі і вінчанні. Врешті, 2009 року пара узаконила стосунки. Вони не влаштовували гучне святкування, а лише оформили шлюб в одному з РАЦСів Києва, після чого провели вечір в колі найближчих та найрідніших. Того ж року й відбулось вінчання. Вже 5 вересня 2009-го у подружжя народився первісток — син Олексій.

Євген Сморигін із дружиною та дітьми / © instagram.com/smorigin_evgeni

Зараз Євген Сморигін та Лідія вже 17 років живуть у шлюбі. У пари, окрім Олексія, народилось ще двоє дітей. 2011 року на світ з’явилась донька Єлизавета, а 2013-го — молодший син Олександр. До речі, з роками також кардинально змінились й стосунки пари. Якщо спочатку їхній союз будувався на чесності та відповідальності за майбутню дитину, то тепер на міцному коханні та безмежній повазі одне до одного.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про особисте життя актора Стаса Боклана. Пропонуємо дізнатися, що відомо про дружину артиста та який вигляд мають їхні діти та онуки.

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