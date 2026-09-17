Невпізнанна Єфросиніна й довговолосі Притула та Комаров: фото відомих ведучих на старті кар’єри

Маша Єфросиніна з Юрієм Горбуновим, Олександр Педан і Сергій Притула, Дмитро Комаров

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Відомі українські телеведучі не завжди мали той образ, до якого звикли глядачі: на архівних фото з початку кар’єри вони постають зовсім юними та часом невпізнаваними.

За роки роботи на телебаченні зірки змінили не лише зачіски та стиль, а й свої професійні амплуа. Дехто починав із радіо, хтось — із гумористичних шоу, а інші одразу пробували себе у телевізійних проєктах.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує поглянути, який вигляд мали відомі українські ведучі на старті кар’єри.

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Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна потрапила на телебачення у 19 років. Її дебют відбувся у програмі «Щасливий дзвінок», а згодом вона стала ведучою ранкового шоу «Підйом» разом із Юрієм Горбуновим.

На архівних фото Єфросиніна має значно інший образ: коротку стрижку з чубчиком, косички та яскраві вбрання. Сама ведуча також розповідала, що на початку кар’єри вона мала проблеми із зайвою вагою і важила до 86 кг, а згодом змінила спосіб життя та схудла на 20 кг.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна у програмі «Щасливий дзвінок»

Маша Єфросиніна і Юрій Горбунов

Сергій Притула

Телевізійна кар’єра Сергія Притули стартувала 2004 року з проєкту «Було ваше — стало наше». Згодом він працював на радіо, став резидентом «Comedy Club UA» та ведучим «Підйому», який приніс йому широку популярність.

Сергій Притула, Олександр Педан і Ольга Фреймут / © Новий канал

Сергій Притула, Олександр Педан і Ольга Фреймут / © Новий канал

Саме тоді він запам’ятався аудиторії як енергійний, гострий на язик галицький комік. Згодом до його телевізійного доробку додалася «Файна Юкрайна».

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Сергій Притула і Андрій Молочний

Олександр Педан

Олександр Педан прийшов на телебачення з КВК та гумористичних проєктів. У «Comedy Club UA» він запам’ятався образом Янгола з білими крилами і стильною на той час зачіскою маллет, а згодом став ведучим «Підйому» разом з Ольгою Фреймут і Сергієм Притулою.

На початку кар’єри Педан мав яскравий образ епатажного гумориста. У «Підйомі» він відповідав за екстрим, трюки та несподівані витівки в ефірі.

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

На початку роботи в медіа Педан був російськомовним. Коли 2008 року його затвердили на «Підйом», продюсер дав йому два місяці на перехід українською. Щоб швидше опанувати мову, ведучий навіть певний час жив у квартирі Притули.

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан і Сергій Притула / © instagram.com/pedanos

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч розпочинав як радіоведучий. Згодом він став голосом і ведучим бекстейджу «Голосу країни», а всеукраїнську популярність йому принесла робота у «Сніданку з 1+1». На початку кар’єри певний період зірка мав доволі яскравий образ — об’ємне волосся та сережку у вусі.

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Анатолій Анатоліч / © пресслужба каналу "1+1"

Анатолій Анатоліч / © пресслужба каналу "1+1"

Анатолій Анатоліч з співведучою «Сніданку з 1+1» / © olex-kurinniy.livejournal.com

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук розпочав медійний шлях 2009 року з роботи на радіо в Умані. Після переїзду до Києва він став диктором і ведучим «Першого автомобільного телеканалу». Зірка зізнавався, що на початку кар’єри мав комплекси та недооцінював себе як професіонала.

Перш ніж стати одним із популярних українських шоуменів, Остапчук також працював у проєктах «Богиня шопінгу» та «Ікона стилю». Великим проривом стала його робота ведучим «Євробачення-2017» у Києві.

Володимир Остапчук / © Сніданок з 1+1

Володимир Остапчук / © viva.ua

Володимир Остапчук і Тімур Мірошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов працює на телебаченні понад 25 років. Починав він на «Першому національному», а 2000 року став ведучим «Підйому» разом із Марією Єфросиніною.

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Маша Єфросиніна і Юрій Горбунов

На архівних фото Горбунов — молодий ведучий із пишною кучерявою зачіскою та значно більш невимушеним стилем одягу. З роками його образ став більш стриманим та елегантним.

Маша Єфросиніна і Юрій Горбунов / © novy.tv

Катерина Осадча

Катерина Осадча розпочала телевізійну кар’єру 2005 року. Саме тоді стартувала епоха «Світського життя», де вона швидко стала впізнаваною завдяки сміливим запитанням та ексцентричному стилю.

За роки роботи на проєкті ведуча встигла приміряти безліч яскравих образів, капелюшків та незвичайних зачісок.

Катерина Осадча / © 1+1

Катерина Осадча у «Світському житті» / © 1+1

Григорій Решетнік

Григорій Решетнік почав кар’єру 2005 року як ведучий і журналіст освітніх програм на «Першому національному». Згодом працював бренд-войсом телеканалів, а 2012 року став ведучим романтичного реаліті «Холостяк».

На старті Решетнік, за його власним зізнанням, почувався «закомплексованим хлопчиком із Миколаєва, з кривенькими зубками, який не володів мовою, з непоставленим голосом».

Григорій Решетнік / © СТБ

Григорій Решетнік

Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко почав працювати на телебаченні 2005 року, коментуючи «Євробачення» на «Першому національному». Цим він займається і досі.

Тімур Мірошниченко / © wikipedia.org

Тімур Мірошниченко

Згодом Мірошниченко став одним із провідних українських телеведучих, а 2017 року разом з Олександром Скічком та Володимиром Остапчуком вів «Євробачення» у Києві.

Тімур Мірошниченко

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут стала відомою широкій аудиторії завдяки «Підйому», де працювала у тріо з Сергієм Притулою та Олександром Педаном. На старті вона мала образ тендітної, емоційної та стильної дівчини.

Згодом її імідж кардинально змінився після запуску «Ревізора». Фреймут постала перед глядачами вже як сувора та елегантна ведуча, відома своїм безкомпромісним стилем.

Сергій Притула, Олександр Педан і Ольга Фреймут / © Новий канал

Сергій Притула, Олександр Педан і Ольга Фреймут / © instagram.com/pedanos

Олексій Суханов

Олексій Суханов почав телевізійну кар’єру 2012 року як ведучий популярного українського ток-шоу. Згодом він змінив амплуа та став відомий як емпатичний інтерв’юер. За цей час Суханов також переїхав до Києва, вивчив українську мову та отримав українське громадянство.

Олексій Суханов з ексдружиною — фото 2012 року / © Теленеделя

Олексій Суханов / © detector.media

Дмитро Комаров

Дмитро Комаров став відомим українським ведучим-мандрівником завдяки програмі «Світ навиворіт». Саме там він розповідав глядачам про життя, культуру та історію різних країн.

За роки роботи Комаров сформував упізнаваний образ журналіста-мандрівника, а його образ з часом помітно змінювався — зірка робив різноманітні стрижки та працював над фігурою й стилем.

Дмитро Комаров / © ТСН.ua

© Прес-служба каналу 1+1

Дмитро Комаров

Дмитро Комаров / © silkhat.livejournal.com

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