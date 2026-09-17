- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1809
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетний удар по Україні, Сенат США схвалив «пекельні санкції» проти РФ: головні новини ночі 17 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 вересня 2026 року:
Балістична атака на Київ: у столиці пролунали вибухи, є влучання та пошкодження Читати далі –>
«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників ухвалила законопроєкт Читати далі –>
Пошкоджені фасади, зруйнований склад та постраждалі: що відомо про наслідки удару по Києву Читати далі –>
Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Нічна атака на Росію: у Ростові пролунала повторна детонація, у Ярославлі горить НПЗ (відео) Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: