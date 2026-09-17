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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1809
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Україні, Сенат США схвалив «пекельні санкції» проти РФ: головні новини ночі 17 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Сенат США

Сенат США / © pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 вересня 2026 року:

  • Балістична атака на Київ: у столиці пролунали вибухи, є влучання та пошкодження Читати далі –>

  • «Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників ухвалила законопроєкт Читати далі –>

  • Пошкоджені фасади, зруйнований склад та постраждалі: що відомо про наслідки удару по Києву Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Нічна атака на Росію: у Ростові пролунала повторна детонація, у Ярославлі горить НПЗ (відео) Читати далі –>

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