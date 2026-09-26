Чотири знаки китайського гороскопу, на яких чекають кардинальні зміни в особистому житті 26 вересня

Китайський гороскоп / © AP

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Для чотирьох знаків китайського зодіаку після суботи, 26 вересня, може розпочатися період, коли почуття самотності поступово відійде на другий план. Йдеться про Свиню, Козу, Кролика та Собаку.

Про це повідомило видання Yourtango.

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26 вересня за китайським календарем припадає на День Руйнування Водяного Кролика у місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. В астрології такі дні пов’язують із позбавленням від того, що більше не приносить користі. Цього разу зміни можуть стосуватися емоційних бар’єрів, які заважали зближуватися з іншими людьми.

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Свиня

Представники цього знака останнім часом могли багато віддавати іншим, не відчуваючи такої самої віддачі. Через цей дисбаланс самотність могла з’являтися навіть тоді, коли поруч були люди.

Після 26 вересня ситуація може почати змінюватися. Поруч може виявитися людина, яка покаже Свині, що цінує її такою, якою вона є, і здатна відповісти на турботу взаємністю.

Коза

Кози схильні віддалятися від оточення, коли їм здається, що їх не розуміють. Однак енергія Дня Руйнування, за прогнозом, допоможе послабити страх бути неправильно сприйнятими або засудженими.

Представникам цього знака варто звернути увагу на людей, які самі шукають спілкування з ними. Серед них можуть бути ті, хто готовий запропонувати саме ту щиру дружбу та підтримку, яких Козам бракувало.

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Кролик

Самотність Кроликів може бути пов’язана з їхньою звичкою приховувати власні переживання, щоб не обтяжувати ними близьких. 26 вересня може стати моментом, коли цей внутрішній бар’єр почне руйнуватися.

Представникам знака радять не залишатися зі складними переживаннями наодинці, а поговорити з людиною, якій вони довіряють. Відверта розмова може допомогти повернути відчуття емоційної близькості.

Собака

Собаки відомі своєю відданістю, проте розчарування в людях могло змусити їх дистанціюватися від оточення. У китайській астрології Собаку вважають «таємним другом» Кролика, тому День Водяного Кролика може бути особливо сприятливим для цього знака.

Після 26 вересня Собакам може стати простіше знову довіряти людям і впускати їх у своє життя. Для цього може вистачити щирої розмови з людиною, яка вже неодноразово доводила, що на неї можна покластися.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що ці вихідні, 26 і 27 вересня, зірки призначили для щастя та радості, тільки в одному випадку вони будуть тихими, світлими та спокійними, а в іншому — активними, бурхливими та насиченими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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