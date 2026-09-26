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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2802
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, Росія готується атакувати Європу: головні новини ночі 26 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © Запорізька ОВА

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 вересня 2026 року:

  • ЗМІ назвали зброю, якою Росія збирається атакувати країни Європи Читати далі –>

  • Росія атакувала Харків дронами: є постраждала, горять авто Читати далі –>

  • Зима може стати вирішальною: професор розповів, що готує Путін і до чого тут Китай Читати далі –>

  • Росіяни зруйнували будинок у Запоріжжі: під завалами шукають людей — ОВА Читати далі –>

  • Українські дрони зупинили один із найбільших НПЗ Росії — Reuters Читати далі –>

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