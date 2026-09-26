Росія атакувала Харків дронами: є постраждала, горять авто

РФ вночі атакувала Харків / © Associated Press

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У ніч проти 26 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, під час атаки було зафіксовано влучання у двох районах міста — Київському та Салтівському.

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«Попередньо, у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель», — йдеться у заяві.

Також внаслідок атаки пошкоджені автомобілі. Частина транспортних засобів загорілася.

Крім того, Терехов повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждали чотири людини.

Раніше повідомлялося, що Україну зранку 26 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.

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