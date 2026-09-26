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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп анонсував ще дві зустрічі із Сі: назвав дати та місця

Трамп назвав свою зустріч незодавню із Сі Цзіньпіном позитивною для обох держав.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Сі Цзіньпін та Дональд Трамп

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

Після візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона президент США Дональд Трамп повідомив про плани провести з китайським лідером ще дві зустрічі до кінця 2026 року.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав свою зустріч із Сі Цзіньпіном позитивною для обох держав та заявив, що вона стала важливою подією у відносинах США та Китаю.

«Ми знову зустрінемося в листопаді в Китаї, а потім на саміті G20 у грудні в Маямі, штат Флорида. Багато чого було зроблено і ще багато буде зроблено. Я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!» — написав американський президент.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні під час зустрічі в США.

Ми раніше інформували, що перший за 11 років державний візит лідера Китаю до США був напрочуд помпезним, проте беззмістовним.

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