Трамп нібито запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві: в ОП відреагували (оновлено)

Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Щоб відновити мирні переговори, президент США Дональд Трамп нібито запропонував Володимиру Зеленському поїхати до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, цю пропозицію Трамп озвучив під час їхньої зустрічі в ООН у Нью-Йорку. Незважаючи на минулі відмови, він знову повернувся до цієї ідеї заради миру.

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За даними джерел, обізнаних із позицією Володимира Зеленського, ініціатива американського президента його засмутила, і він відхилив заклик.

В Офісі Президента спростували чутки про те, що Дональд Трамп кликав Володимира Зеленського на переговори з Путіним до Москви. Радник президента Дмитро Литвин для ТСН наголосив, що ця інформація — фейк.

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Нагадаємо, раніше, коментуючи можливість такої поїздки, Зеленський відреагував емоційно. На запитання журналістів, коли він відвідає Москву, президент відповів: «На ракеті».

Згодом Володимир Зеленський заявив, що США протягом десяти днів проведуть нові раунди переговорів з Україною та агресоркою Росією щодо завершення війни.

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Водночас президент повідомив, що Вашингтон запропонував підготувати зустріч на технічному рівні у тристоронньому форматі. Одним зі ймовірних місць можуть стати Об’єднані Арабські Емірати.

Своєю чергою російський диктатор Путін заявив, що Росія нібито планувала повернутися до мирних переговорів з Україною після виборів, але цей процес зупинився.

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