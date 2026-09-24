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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
578
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1 хв

Росія вдарила по агропідприємству: багато загиблих і травмованих (фото)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на агропідприємство.

Атака на агропідприємство. / © ДСНС

Зранку четверга, 24 вересня, РФ завдала удару по Харківській області. Під прицілом опинилося агропідприємство у Старій Гнилиці, що в Чугуївському районі. Щонайменше шість осіб загинули.

Що відомо про атаку, читайте в матеріалі ТСН.ua.

У прокуратурі повідомили, що росіяни атакували овочесховище фермерського господарства близько 07:35. Попередньо, для ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль».

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський додав, що у момент атаки працівники сортували овочі у складському приміщенні.

Очільник ОВа Олег Синєгубов заявив кількість жертв зросла до шести осіб. Окрім того, 12 людей отримали поранення — їм надають необхідну медичну допомогу.

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Харківська ОВА

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Харківська ОВА

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Поліція Харківської області

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Поліція Харківської області

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Генеральна прокуратура України

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Генеральна прокуратура України

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Генеральна прокуратура України

Російський удар забрав життя шістьох працівників агропідприємства. / © Генеральна прокуратура України

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