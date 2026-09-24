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Росія вдарила по агропідприємству: багато загиблих і травмованих (фото)
Зранку четверга, 24 вересня, РФ завдала удару по Харківській області. Під прицілом опинилося агропідприємство у Старій Гнилиці, що в Чугуївському районі. Щонайменше шість осіб загинули.
Що відомо про атаку, читайте в матеріалі ТСН.ua.
У прокуратурі повідомили, що росіяни атакували овочесховище фермерського господарства близько 07:35. Попередньо, для ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль».
Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський додав, що у момент атаки працівники сортували овочі у складському приміщенні.
Очільник ОВа Олег Синєгубов заявив кількість жертв зросла до шести осіб. Окрім того, 12 людей отримали поранення — їм надають необхідну медичну допомогу.