Джессіка Альба разом із батьками та дітьми сходила на футбольний матч

Джессіка Альба з донькою Хейвен, фото: instagram.com/jessicaalba

Реклама

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», влаштувала сімейний день на стадіоні. Зірка разом із батьками та двома дітьми відвідала матч Національної футбольної ліги між Los Angeles Rams і New York Giants, який відбувся на стадіоні SoFi Stadium в Інглвуді, Каліфорнія.

Джессіка Альба з батьками та дітьми, фото: instagram.com/jessicaalba

Альба опублікувала в Instagram серію фотографій із заходу. На знімках вона позує разом із мамою Кеті, батьком Марком та дітьми — 15-річною Гейвен і 8-річним Гейсом.

Реклама

Особливо милим вийшов знімок Джессіки з мамою. Кеті Альба з’явилася в синій футболці Los Angeles Rams з номером 12, а сама акторка обрала невимушений повсякденний образ — білу майку, широкі джинси та бейсболку.

Реклама

Джессіка Альба з мамою, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба відвідала футбольний матч, фото: instagram.com/jessicaalba

«Футбольний вечір із моїми близькими», — підписала публікацію Альба, подякувавши організаторам за запрошення та підтримавши улюблену команду.

Джессіка Альба з донькою Хейвен, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба з дітьми та мамою, фото: instagram.com/jessicaalba

Старша донька акторки — 18-річна Хонор — не була разом із родиною. Дівчина вступила до Єльського університету і вирушила на навчання на перший курс. І вже показала свою кімнату в гуртожитку.

Новини партнерів