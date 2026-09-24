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- Шоу-бізнес
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Джессіка Альба разом із батьками та дітьми сходила на футбольний матч
Зірка разом із родиною відвідала матч улюбленої команди.
45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», влаштувала сімейний день на стадіоні. Зірка разом із батьками та двома дітьми відвідала матч Національної футбольної ліги між Los Angeles Rams і New York Giants, який відбувся на стадіоні SoFi Stadium в Інглвуді, Каліфорнія.
Альба опублікувала в Instagram серію фотографій із заходу. На знімках вона позує разом із мамою Кеті, батьком Марком та дітьми — 15-річною Гейвен і 8-річним Гейсом.
Особливо милим вийшов знімок Джессіки з мамою. Кеті Альба з’явилася в синій футболці Los Angeles Rams з номером 12, а сама акторка обрала невимушений повсякденний образ — білу майку, широкі джинси та бейсболку.
«Футбольний вечір із моїми близькими», — підписала публікацію Альба, подякувавши організаторам за запрошення та підтримавши улюблену команду.
Старша донька акторки — 18-річна Хонор — не була разом із родиною. Дівчина вступила до Єльського університету і вирушила на навчання на перший курс. І вже показала свою кімнату в гуртожитку.