«Затримки понад 6 годин»: після атаки РФ «Укрзалізниця» змінила графік потягів

Затримка потягів 24 вересня / © "Укрзалізниця"

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Через нічну російську балістичну та дронову атаку по Україні затримуються десятки потягів «Укрзалізниці» на усі напрямки. Станом на ранок 24 вересня відомо про затримку понад 50 рейсів. Найдовшою є затримка потяга на понад 6,5 години.

Про це йдеться на сайті УЗ.

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Після російської атаки в Україні масово затримуються потяги: актуальний розклад

У результаті масованого ворожого обстрілу графік руху пасажирських поїздів зазнав суттєвих збоїв та затримок. Загалом затримки зафіксовано для понад 50 рейсів, а час відставання від розкладу на окремих маршрутах перевищує 6,5 години.

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Найбільше відхилення від розкладу виникло на ключових сполученнях, що поєднують східні та центральні регіони з заходом країни та закордонні маршрути.

На понад 6 годин затримуються потяги №¾ (Дніпро — Ужгород) та №31/32 (Запоріжжя — Перемишль).

Рейс №19/20 (Київ — Хелм) відстає на 5:25. Поїзди напрямку Львів — Дніпро та Трускавець — Дніпро прямують із затримкою понад 5 годин 14 хвилин. Рейси з Дніпра до Івано-Франківська та Чернівців затримуються майже на 5 годин. Поїзд №93/94 (Харків — Хелм) відхилився від розкладу на 4:27.

Найбільше потягів затримується в середньому на 2–3 години.

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Станом на 10:10 24 вересня затримка потягів така:

№¾ — Дніпро-Головний → Ужгород — затримка +6:39

№31/32 — Запоріжжя-1 → Перемишль — затримка +6:39

№19/20 — Київ-Пас. → Хелм — затримка +5:25

№285/286 — Львів → Дніпро-Головний — затримка +5:16

№41/42 — Трускавець → Дніпро-Головний — затримка +5:16

№41/42 — Дніпро-Головний → Трускавець — затримка +5:14

№285/286 — Дніпро-Головний → Львів — затримка +5:14

№233/234 — Чернівці → Кривий Ріг-Головний — затримка +5:11

№293/294 — Рахів → Кривий Ріг-Головний — затримка +5:11

№61/62 — Дніпро-Головний → Івано-Франківськ — затримка +4:53

№261/262 — Дніпро-Головний → Чернівці — затримка +4:53

№93/94 — Харків-Пас. → Хелм — затримка +4:27

№113/114 — Ужгород → Харків-Пас. — затримка +3:47

№87/88 — Дніпро-Головний → Ковель-Пас. — затримка +3:44

№81/82 — Ужгород → Київ-Пас. — затримка +3:25

№½ — Харків-Пас. → Рахів — затримка +3:24

№107/108 — Солотвино-1 → Київ-Пас. — затримка +3:09

№127/128 — Дніпро-Головний → Львів — затримка +3:02

№103/104 — Львів → Берестин — затримка +3:00

№43/44 — Черкаси → Івано-Франківськ — затримка +2:59

№57/58 — Ясіня → Київ-Пас. — затримка +2:57

№59/60 — Чоп → Київ-Пас. — затримка +2:57

№21/22 — Львів → Харків-Пас. — затримка +2:52

№133/134 — Київ-Пас. → Кам’янець-Подільський — затримка +2:51

№79/80 — Дніпро-Головний → Львів — затримка +2:51

№119/120 — Дніпро-Головний → Хелм — затримка +2:51

№129/130 — Мукачево → Полтава-Півд. — затримка +2:51

№69/70 — Перемишль → Кременчук-Пас. — затримка +2:51

№131/132 — Мукачево → Кременчук-Пас. — затримка +2:51

№23/24 — Хелм → Київ-Пас. — затримка +2:43

№23/24 — Київ-Пас. → Хелм — затримка +2:41

№7/8 — Одеса-Головна → Харків-Пас. — затримка +2:40

№¾ — Ужгород → Дніпро-Головний — затримка +2:36

№31/32 — Перемишль → Запоріжжя-1 — затримка +2:36

№5/6 — Ясіня → Запоріжжя-1 — затримка +2:35

№85/86 — Львів → Дніпро-Головний — затримка +2:35

№5/6 — Запоріжжя-1 → Івано-Франківськ — затримка +2:25

№43/44 — Івано-Франківськ → Черкаси — затримка +2:25

№147/148 — Київ-Пас. → Одеса-Головна — затримка +2:22

№113/114 — Харків-Пас. → Ужгород — затримка +2:14

№21/22 — Харків-Пас. → Львів — затримка +2:00

№81/82 — Київ-Пас. → Ужгород — затримка +1:51

№55/56 — Рахів → Київ-Пас. — затримка +1:48

№27/28 — Київ-Пас. → Чоп — затримка +1:40

№17/18 — Харків-Пас. → Ужгород — затримка +1:39

№51/52 — Перемишль → Київ-Пас. — затримка +1:29

№67/68 — Київ-Пас. → Варшава Заходня — затримка +1:28

№93/94 — Хелм → Харків-Пас. — затримка +1:27

№89/90 — Київ-Пас. → Перемишль — затримка +1:24

№29/30 — Київ-Пас. → Ужгород — затримка +1:16

№39/40 — Солотвино-1 → Запоріжжя-1 — затримка +1:15

№19/20 — Хелм → Київ-Пас. — затримка +1:11

№67/68 — Варшава Заходня → Київ-Пас. — затримка +1:11

№15/16 — Чернівці → Харків-Пас. — затримка +1:09

№27/28 — Чоп → Київ-Пас. — затримка +1:02

№95/96 — Рахів → Київ-Пас. — затримка +1:02

№45/46 — Харків-Пас. → Ужгород — затримка +1:00

№53/54 — Одеса-Головна → Дніпро-Головний — затримка +0:52

№13/14 — Солотвино-1 → Київ-Пас. — затримка +0:49

№77/78 — Ковель-Пас. → Одеса-Головна — затримка +0:45

№109/110 — Львів → Миколаїв Пас. — затримка +0:43

№7/8 — Харків-Пас. → Одеса-Головна — затримка +0:42

№95/96 — Київ-Пас. → Рахів — затримка +0:40

№731/732 — Київ-Пас. → Дніпро-Головний — затримка +0:39

№13/14 — Київ-Пас. → Солотвино-1 — затримка +0:37

№253/254 — Одеса-Головна → Кривий Ріг-Головний — затримка +0:37

№63/64 — Харків-Пас. → Перемишль — затримка +0:37

Росія посилила полювання на залізницю та потяги

Нагадаємо, Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру, використовуючи для цього реактивні безпілотники з мережевими антенами, що дозволяють керувати ними в режимі реального часу навіть під дією РЕБ.

За даними Politico, CBC та «Укрзалізниці», від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, а щомісячні втрати становлять 37–40 одиниць. Загалом від початку року зафіксовано удари по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах, 43 станціях та сотнях інших об’єктів інфраструктури. Динаміка атак на них зростає щороку.

Очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначає, що справжня мета ворога — ізолювати прифронтові громади, паралізувати економіку та посіяти паніку. Активні атаки на пасажирські поїзди тривають з осені минулого року.

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