ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

"На мене це не схоже": ексдружина Ращука після його зрад зізналася, про що шкодує у колишньому шлюбі

Акторка відверто розповіла, як пережила розрив із актором-військовим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вікторія Білан та Володимир Ращук

Вікторія Білан та Володимир Ращук

Акторка Вікторія Білан-Ращук відверто розповіла про розлучення із актором-військовим Володимиром Ращуком, та назвала єдине, про що шкодує у їхньому шлюбі.

Після гучного розставання жінка зізналася, що зараз не шкодує про публічність цієї історії, однак хотіла б інакше вчинити свого часу у стосунках із чоловіком. Зокрема, ще раніше припинити стосунки — одразу після викриття чоловіка на зрадах.

«Я не шкодую про інтерв’ю. Я шкодую про інше. Якби я мала змогу повернути час назад, то припинила б це раніше. Я б не давала стільки шансів і не пробачала б. На мене це не схоже. І потім я вагітна була. Єдине, про що шкодую — те, що пробачала. Але час минув, я ожила і життя продовжується. Дякую за сина», — зазначила Вікторія в інтерв’ю телеканалу «Дім».

Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син Ярема

Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син Ярема

Окремо зірка висловилася про жінку, з якою її колишній чоловік будує нові стосунки. Білан-Ращук зазначила, що може лише поспівчувати їй, адже, на її думку, ніхто не застрахований від подібного досвіду.

«Я можу тільки пожаліти людину і поспівчувати новій пасії, б ми всі думаємо, що з нами так не буде. Так вчинити могли лише глибоко закомплексовані й травмовані люди. Тому Бог їм в поміч», — заявила вона.

Зазначимо, Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук офіційно розлучилися у червні 2026 року. Про кризу в їхніх стосунках стало відомо ще у квітні, а причиною розриву Вікторія називала невірність чоловіка. За словами жінки, зради відбувалися навіть у період її вагітності. Вона завагітніла за допомогою ЕКЗ із шостої спроби. Загалом подружжя прожило разом 11 років.

Нині їхній син Ярема живе з мамою. За словами Вікторії, вона не підтримує спілкування з колишнім чоловіком, а сам Ращук заблокував її у соціальних мережах і не надто опікується первістком.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха та її колишні чоловік-француз возз’єдналися і показали, як влаштували синові особливий сюрприз.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie