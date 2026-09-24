"На мене це не схоже": ексдружина Ращука після його зрад зізналася, про що шкодує у колишньому шлюбі

Вікторія Білан та Володимир Ращук

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Акторка Вікторія Білан-Ращук відверто розповіла про розлучення із актором-військовим Володимиром Ращуком, та назвала єдине, про що шкодує у їхньому шлюбі.

Після гучного розставання жінка зізналася, що зараз не шкодує про публічність цієї історії, однак хотіла б інакше вчинити свого часу у стосунках із чоловіком. Зокрема, ще раніше припинити стосунки — одразу після викриття чоловіка на зрадах.

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«Я не шкодую про інтерв’ю. Я шкодую про інше. Якби я мала змогу повернути час назад, то припинила б це раніше. Я б не давала стільки шансів і не пробачала б. На мене це не схоже. І потім я вагітна була. Єдине, про що шкодую — те, що пробачала. Але час минув, я ожила і життя продовжується. Дякую за сина», — зазначила Вікторія в інтерв’ю телеканалу «Дім».

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Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син Ярема

Окремо зірка висловилася про жінку, з якою її колишній чоловік будує нові стосунки. Білан-Ращук зазначила, що може лише поспівчувати їй, адже, на її думку, ніхто не застрахований від подібного досвіду.

«Я можу тільки пожаліти людину і поспівчувати новій пасії, б ми всі думаємо, що з нами так не буде. Так вчинити могли лише глибоко закомплексовані й травмовані люди. Тому Бог їм в поміч», — заявила вона.

Зазначимо, Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук офіційно розлучилися у червні 2026 року. Про кризу в їхніх стосунках стало відомо ще у квітні, а причиною розриву Вікторія називала невірність чоловіка. За словами жінки, зради відбувалися навіть у період її вагітності. Вона завагітніла за допомогою ЕКЗ із шостої спроби. Загалом подружжя прожило разом 11 років.

Нині їхній син Ярема живе з мамою. За словами Вікторії, вона не підтримує спілкування з колишнім чоловіком, а сам Ращук заблокував її у соціальних мережах і не надто опікується первістком.

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Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха та її колишні чоловік-француз возз’єдналися і показали, як влаштували синові особливий сюрприз.

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