Почекав 4 хвилини: як пасажирка потяга Луцьк-Київ залишилася на пероні після евакуації в Рівному

Інтерсіті / © УНІАН

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Пасажирка денного «Інтерсіті» сполученням Луцьк–Київ опинилася у неприємній ситуації під час повітряної тривоги. Коли в Рівному оголосили евакуацію, жінка вирілила діяти суворо за інструкціями та попрямувала до найближчого укриття, проте потяг рушив далі, не дочекавшись її повернення.

Про це пасажирка на ім’я Наталія написала у Facebook.

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За словами пасажирки, більшість людей на пероні знехтували сигналами небезпеки й залишилися біля вагонів. Втім, пам’ятаючи про попередні обстріли залізничної інфраструктури, жінка вирішила не ризикувати життям. Почувши через вокзальний гучномовець заклики відійти на безпечну відстань та адресу сховища, вона попрямувала туди.

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«Звісно, до укриття майже ніхто не пішов. Коли в додатку пролунав відбій, я щосили побежала назад. Вокзальний гучномовець оголосив відбій трохи пізніше — і саме в цей момент я, перебуваючи на мосту над коліями, побачила, як мій поїзд їде геть», — розповідає Наталія.

Додзвонитися на гарячу лінію «Укрзалізниці» пасажирці не вдалося. Чергова по вокзалу, яку Наталія зустріла на місці, здивовано зазначила, що потяг «почекав цілих 4 хвилини». Саме стільки часу знадобилося жінці, аби бігом повернутися з укриття до перону.

Наталія висловила обурення організацією процесу та поставила низку запитань до перевізника:

Чому посадка після відбою відбувалася без перевірки наявності пасажирів?

Як люди мали встигнути дістатися з офіційного укриття за 4 хвилини?

Чому сама евакуація перетворюється на фікцію, коли більшість пасажирів просто залишаються на платформі?

«Це щастя, що це сталося вдень, у великому місті, і що я забрала з собою всі речі», — додала пасажирка.

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Проблему вдалося вирішити: Наталію підібрав наступний потяг, хоч вона й прибула до столиці із суттєвим запізненням. Наразі жінка закликає «Укрзалізницю» вдосконалити процедуру перевірки пасажирів після оголошення тривоги та протестувати реальний час, необхідний для подолання маршруту від найближчого укриття до перону.

Раніше ми писали про те, що у Росії визнають удари по українській залізниці та заявляють, що їхньою метою є знищення логістики, яку використовують, зокрема, для «перевезення іноземного озброєння».

Водночас в «Укрзалізниці» вважають, що російські атаки мають ширшу мету.

«Росіяни прагнуть ізолювати наші прифронтові громади, посіяти паніку і страх серед і без того виснажених людей, паралізувати економіку», — зазначав очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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