Росіяни атакують Рівненщину / © Getty Images

Реклама

Усю ніч та ранок на Рівненщині триває повітряна тривога.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

Реклама

«Наші сили ППО працюють. Тому загрозу можуть нести уламки ворожих цілей. Прошу враховувати це. На жаль, маємо ушкодження інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали», — зазначив він.

Реклама

Атака по Україні 24 вересня — останні новини

У ніч проти 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400/ KN-23 та безпілотниками типу «Шахед», «Гербера», а також «Бандеролями» та дронами-імітаторами «Пародія». Основні напрямки удару — Одещина та Київщина. ППО знешкодила 227 цілей.

Київщина пережила тривалу атаку російських дронів і ракет. Відомо про вісім пошкоджених об’єктів та постраждалу жінку.

Під час чергової ворожої атаки на Київську область зазнали руйнувань об’єкти логістичної інфраструктури компанії «Нова пошта». Зокрема, було повністю зруйновано київське відділення №6, а також суттєво пошкоджено місцеве сортувальне депо. Серед співробітників компанії ніхто не постраждав.

Після російського обстрілу пасажирські поїзди в Україні масово відхилилися від графіка. Серед них є рейси до Польщі, Закарпаття та західних областей із затримками на кілька годин.

Реклама

Новини партнерів