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РФ вдарила по багатоповерхівці в обласному центрі на заході країни: перші деталі, фото
За даними місцевої влади, минулося без потерпілих мешканців житлового будинку.
Від ночі 24 вересня армія РФ атакує Хмельницьку область. Працювали ППО. Втім, в обласному центрі стався «приліт» у багатоповерхівку.
Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Хмельницькому районі від 02:40 оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Сирени лунають і в інших районах області. Повітряні сили попереджали про безпілотники. Зокрема, зранку дрони летіли у напрямку обласного центру, Красилова і Старокостятинова. У регіоні було гучно.
Удар по Хмельницькому — що відомо
Зранку очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про наслідки атаки на регіон.
«Хмельниччина від ночі перебуває під атакою російських БпЛА. Відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі», — наголосив чиновник.
Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив удари по місту і наголосив, що наразі інформації про потерпілих немає.
«Триває терористична атака на Хмельницький. Маємо пошкодження багатоквартирного житлового будинку. Вибиті вікна, пошкоджено балкони, а також автомобілі», — повідомив міський голова.
Фото наслідків
Нагадаємо, вночі РФ атакувала Україну дронами, а також балістичними ракетами. Ракети вкотре завдали смертельного удару по Києву. У кількох районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано будівлі та пошкоджено об’єкти поруч із пологовим будинком. Щонайменше дві людини загинули.
Втім, зранку атака не припинилася. Під ударом опинився захід країни. Зокрема, дрони фіксували на Волині, у Рівненській та Тернопільській областях. Лунали вибухи.