Мобілізація студентів 2026 року: кому точно дадуть відстрочку та що змінилося

Відстрочка для студентів діятиме вже не рік / © ТСН

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Відстрочка для студентів 2026 року надаються не всім, хто має студентський квиток. Право залежить від форми навчання, рівня освіти, освітньої послідовності та того, чи здобуває людина відповідний рівень уперше.

Юристка Марина Бекало у коментарі УНІАН пояснила всі нюанси.

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Студенти профтехів, коледжів та університетів можуть оформити відстрочку через «Резерв+». Але це можливо, якщо людина вперше здобуває наступний рівень освіти — наприклад, після бакалаврату навчається в магістратурі.

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Щоб відстрочка підтягнулася в «Резерв+», дані про навчання мають бути правильно внесені до ЄДЕБО та синхронізовані з реєстром «Оберіг».

«Щодо практики підтвердження навчання довідками (які подавалися до 1 жовтня кожного року), то її вже не існує, оскільки це стосувалося призовників на строкову службу, яку скасували у зв’язку із мобілізацією ще на початку повномасштабної війни», — зазначила правознавиця.

Які документи потрібно зібрати

«Відстрочка надається на навчальний семестр, але не більше ніж на шість місяців з автоматичним продовженням у разі, якщо підстави для відстрочки не втрачені (якщо студент продовжує навчання) та ці відомості містяться в системі ЄДЕБО. Тобто, якщо студент вже отримав відстрочку в „Резерв+“, подальша верифікація та продовження відстрочки відбувається автоматично, за рахунок обміну даними між ЄДЕБО та ЄДРПВР», — пояснила Бекало.

Усі громадяни чоловічої статі зобов’язані перебувати на військовому обліку та мати актуальний ВОД. Проте примушувати студента-призовника (до 25 років) проходити ВЛК без його добровільної згоди на мобілізацію закон підстав не дає — проходження ВЛК призначається для визначення придатності до мобілізації.

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Іноді трапляється, що студент денної форми отримує повістку. Причиною може стати помилка в реєстрі або те, що ви не повідомили військкомат про зміну свого статусу. У такому разі потрібно зібрати документи: довідку з місця навчання за встановленою формою, копію наказу про зарахування, паспорт, військовий квиток — і з’явитися до ТЦК.

Окрема історія з тими, хто готується стати науковцем. Аспіранти, докторанти, а також люди, зараховані на резидентуру, теж звільняються від призову. Але і для них працюють два правила: перша освіта такого рівня і виключно денна або дуальна форма. Якщо ви вже захистили кандидатську, а потім вступили до докторантури на заочне відділення — це не привід для відстрочки.

Мобілізація в Україні — останні новини

З досягненням 25-річного віку українським чоловікам не обов’язково особисто відвідувати ТЦК та СП. Передбачено автоматичне переведення з призовників у військовозобов’язані.

Українці з чинною відстрочкою від мобілізації тепер можуть змінити її підставу через ЦНАП, водночас попередня відстрочка продовжуватиме діяти на весь час розгляду нової заяви.

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Також повідомлялося, що під час воєнного стану висновок ВЛК про придатність чинний протягом 12 місяців, після чого відомості в «Резерв+» потребують оновлення, проте повністю непридатні громадяни, виключені з обліку, повторний медогляд не проходять.

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