Є лише 7 днів: які дані треба оновити в "Резерв+", щоб не "влетіти" на штрафи

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В Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні повідомляти про будь-які зміни своїх персональних даних протягом семи днів, а за ігнорування цієї вимоги передбачено штраф від 17 000 гривень.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Оновити інформацію можна через «Резерв+», ТЦК та СП або ЦНАП.

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Про які зміни персональних даних необхідно повідомляти

У разі оновлення чи коригування особистої інформації громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають подати актуальні відомості упродовж семи днів для внесення даних до електронної бази «Оберіг», зазначають у Силах оборони.

До персональних даних належать, зокрема:

сімейний стан;

стан здоров’я;

місце роботи;

посада;

адреса проживання;

номер телефону;

адреса електронної пошти.

Повідомити про зміни можна через мобільний застосунок «„Резерв+“ „, особисто у ТЦК та СП або в ЦНАП, де доступна відповідна послуга.

У застосунку «Резерв+» функція «Виправити дані онлайн» дозволяє оновити інформацію чи усунути помилки без відвідування ТЦК. Для цього достатньо авторизуватися через BankID, перевірити свій статус і в разі неточностей чи сповіщення «Дані не знайдено» подати електронний запит на коригування або внесення відомостей до реєстру «Оберіг».

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Після перевірки користувач отримає оновлений військово-обліковий документ безпосередньо в додатку.

Якщо систему не вдається оновити дистанційно, необхідно особисто звернутися до ТЦК за місцем обліку чи проживання, скориставшись електронною чергою. Із собою слід мати паспорт, податковий номер, військово-обліковий документ та папери, що підтверджують зміни — наприклад, свідоцтво про шлюб, довідку про реєстрацію чи договір оренди.

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть уточнити дані через «Резерв+», електронний кабінет призовника чи військовозобов’язаного або звернутися до дипломатичної установи України.

У «Резерв+» залишається статус «на обліку» — що робити у такому випадку

Якщо людина вже долучилася до Сил оборони України, але в «Резерв+» зазначено, що вона досі перебуває на військовому обліку або її статус відмінний від «Виключено», це означає, що в реєстрі «Оберіг» немає коректної інформації про проходження служби.

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Для усунення цієї помилки достатньо скористатися опцією «Виправити дані онлайн», де слід обрати пункт про перебування на службі. Далі необхідно заповнити коротку форму: вказати ТЦК, який здійснював призов, номер або назву військової частини, а також стисло опишіть проблему із зазначенням дати початку служби.

Після відправлення форми залишиться дочекатися опрацювання запиту, за результатами якого дані в реєстрі автоматично приведуть у відповідність.

Які штрафи загрожують за не своєчасне оновлення персональних даних

Своєчасне оновлення персональних відомостей дозволяє уникнути непорозумінь під час перевірки документів, виїзду за кордон, а також при оформленні відстрочки, бронювання чи соціальних пільг.

Крім того, точні дані в базі «Оберіг» допомагають державі ефективно планувати мобілізаційні потреби та забезпечувати військові частини.

За ігнорування вимог військового обліку передбачені штрафи грошові стягнення. Повідомлення про виявлені порушення (наприклад, через невчасне оновлення даних) надходять у застосунку «Резерв+» у вигляді червоної стрічки. Користувачеві пропонують подати електронну заяву про добровільне визнання проступку, після чого впродовж трьох днів у додатку з’являється постанова для сплати.

Законодавством передбачені такі розміри штрафів та умови їх сплати:

повний розмір штрафу становить 17 000 гривень;

якщо сплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови, діє знижка 50%, тож сума складе 8 500 гривень;

у разі подальшого ухилення від сплати справу передають до виконавчої служби, а штраф подвоюється до 34 000 гривень із можливістю подальшого арешту рахунків і майна.

Отже, аби запобігти фінансовим санкціям і заблокованим рахункам, про будь-які зміни в особистих даних слід повідомити впродовж семи днів через «Резерв+», ЦНАП або звернутися до ТЦК.

Мобілізація в Україні — останні новини

Через втрату медичних документів на ВЛК та в ТЦК людей із реальними діагнозами можуть визнати придатними й мобілізувати. У таких спорах доводити законність рішення має державна установа, тож юристи радять передавати комісії лише завірені копії, а в разі втрати оригіналів — запитувати копії документів, на підставі яких ухвалювався висновок.

Варто зауважити, що після досягнення 25 років чоловікам не потрібно особисто приходити до ТЦК та СП — переведення з призовників у військовозобов’язані відбувається автоматично. Протягом 30 днів центр комплектування сам оновлює дані в Єдиному державному реєстрі та надає первинне військове звання «солдат (матрос) запасу».

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