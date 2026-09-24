Десятки ворожих дронів одночасно атакують Україну: де найбільша загроза

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 24 вересня в повітряному просторі України перебувають кілька десятків ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Реклама

Найбільшу кількість БпЛА наразі фіксують над Чернігівською, Полтавською, Київською, Вінницькою та Житомирською областями.

Реклама

Повітряні сили закликають мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Рух ворожих дронів триває, тому напрямки загрози можуть змінюватися.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки

Новини партнерів

Новини партнерів