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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
675
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1 хв

Десятки ворожих дронів одночасно атакують Україну: де найбільша загроза

У повітряному просторі України перебувають кілька десятків російських ударних БпЛА, найбільше цілей фіксують над п’ятьма областями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 вересня в повітряному просторі України перебувають кілька десятків ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Найбільшу кількість БпЛА наразі фіксують над Чернігівською, Полтавською, Київською, Вінницькою та Житомирською областями.

Повітряні сили закликають мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Рух ворожих дронів триває, тому напрямки загрози можуть змінюватися.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки

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