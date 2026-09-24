Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто дослухатися до порад інших людей

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У цей час не тільки можна, а й потрібно вдосконалювати свою професійну майстерність та прислухатися до порад інших людей.

Сьогодні, 24 вересня, вдосконалювати свою професійну майстерність можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них водночас важливо дослухатися до порад інших людей.

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Телець

Тельцям, несподівано для них самих, добру пораду дадуть недоброзичливці. Водночас абсолютно неважливо, якими мотивами будуть продиктовані їхні слова — позитивними чи негативними, головне, що їм вдасться дуже точно вирішити проблему, яка стоїть перед представниками цього знака.

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Терези

Терезам зірки наполегливо радять з великою увагою поставитися до порад, які дадуть їм старші родичі — їхній життєвий досвід дозволить не тільки виявити проблему та її причини, а й знайти правильний вихід із ситуації, що склалася.

Козоріг

Козорогам, які люблять розв’язувати свої проблеми самостійно, зараз слід змінити тактику та звернутися за моральною підтримкою до друзів. Оскільки вони безпосередньо та емоційно не залучені до ситуації, їм вдасться поглянути на неї холоднокровно й об’єктивно.

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