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РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки
Під час нічної атаки Росія могла застосувати проти України до 22 ракет різних типів, серед яких "Циркони", "Онікси", KN-23 та "Іскандери-М".
Під час нічної атаки Росія могла застосувати проти України до 22 ракет різних типів.
Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.
За його оцінкою, російські війська могли запустити 6–8 ракет типу "Циркон"/"Онікс-М" із районів Курської та Ростовської областей РФ.
Ще дві ракети KN-23, за його даними, могли бути запущені з Воронезької області.
Також Мирошников повідомив про можливе застосування 4–6 ракет РМ-48-У з Брянської області та восьми балістичних ракет "Іскандер-М" із того ж регіону.
Таким чином, загальна кількість застосованих ракет, за оцінкою військового оглядача, могла становити до 22 одиниць.
Точну кількість збитих ракет Мирошников у наведеному повідомленні не уточнив. Він лише зазначив, що українська ППО в цих умовах "витиснула максимум з того, що є".
Офіційні дані Повітряних сил ЗСУ щодо типів, кількості запущених і знищених ракет можуть відрізнятися від попередніх оцінок моніторів та військових оглядачів.
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