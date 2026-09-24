РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки

Ракета / © ТСН.ua

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Під час нічної атаки Росія могла застосувати проти України до 22 ракет різних типів.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.

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За його оцінкою, російські війська могли запустити 6–8 ракет типу "Циркон"/"Онікс-М" із районів Курської та Ростовської областей РФ.

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Ще дві ракети KN-23, за його даними, могли бути запущені з Воронезької області.

Також Мирошников повідомив про можливе застосування 4–6 ракет РМ-48-У з Брянської області та восьми балістичних ракет "Іскандер-М" із того ж регіону.

Таким чином, загальна кількість застосованих ракет, за оцінкою військового оглядача, могла становити до 22 одиниць.

Точну кількість збитих ракет Мирошников у наведеному повідомленні не уточнив. Він лише зазначив, що українська ППО в цих умовах "витиснула максимум з того, що є".

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Офіційні дані Повітряних сил ЗСУ щодо типів, кількості запущених і знищених ракет можуть відрізнятися від попередніх оцінок моніторів та військових оглядачів.

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