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РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки
Во время ночной атаки Россия могла применить против Украины к 22 ракетам разных типов, среди которых "Цирконы", "Ониксы", KN-23 и "Искандеры-М".
Во время ночной атаки Россия могла применить против Украины к 22 ракетам разных типов.
Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.
По его оценке, российские войска могли запустить 6-8 ракет типа "Циркон"/"Оникс-М" из районов Курской и Ростовской областей РФ.
Еще две ракеты KN-23, по его данным, могли быть запущены из Воронежской области.
Также Мирошников сообщил о возможном применении 4-6 ракет РМ-48-У из Брянской области и восьми баллистических ракет "Искандер-М" из того же региона.
Таким образом, общее количество применяемых ракет, по оценке военного обозревателя, могло составить до 22 единиц.
Точное количество сбитых ракет Мирошников в уведомлении не уточнил. Он лишь отметил, что украинское ПВО в этих условиях "выдавило максимум из того, что есть".
Официальные данные Воздушных сил ВСУ по типам, количеству запущенных и уничтоженных ракет могут отличаться от предварительных оценок мониторов и военных обозревателей.
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