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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки

Во время ночной атаки Россия могла применить против Украины к 22 ракетам разных типов, среди которых "Цирконы", "Ониксы", KN-23 и "Искандеры-М".

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Во время ночной атаки Россия могла применить против Украины к 22 ракетам разных типов.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

По его оценке, российские войска могли запустить 6-8 ракет типа "Циркон"/"Оникс-М" из районов Курской и Ростовской областей РФ.

Еще две ракеты KN-23, по его данным, могли быть запущены из Воронежской области.

Также Мирошников сообщил о возможном применении 4-6 ракет РМ-48-У из Брянской области и восьми баллистических ракет "Искандер-М" из того же региона.

Таким образом, общее количество применяемых ракет, по оценке военного обозревателя, могло составить до 22 единиц.

Точное количество сбитых ракет Мирошников в уведомлении не уточнил. Он лишь отметил, что украинское ПВО в этих условиях "выдавило максимум из того, что есть".

Официальные данные Воздушных сил ВСУ по типам, количеству запущенных и уничтоженных ракет могут отличаться от предварительных оценок мониторов и военных обозревателей.

Напомним, что Киев был под атакой РФ: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди

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